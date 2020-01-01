جلالة السلطان يهنئ عبدالفتاح البرهان ورئيس كوبا

مسقط- العمانية

بعث حضرة صاحب الجلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المُعظم- حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى الفريق أوَّل ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان، بمُناسبة عيد استقلال بلاده. أعرب جلالة السلطان المُعظم فيها عن خالص تهانيه وصادق تمنياته له بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يحقق للشعب السوداني الشقيق المزيد مما يصبو إليه من تقدم ورقي وازدهار.

كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ميغيل دياز كانيل رئيس مجلسي الدولة والوزراء بجمهورية كوبا، بمُناسبة العيد الوطني لبلاده. ضمنها جلالة السلطان المُعظم خالص التهاني وصادق التمنيات لفخامته ولشعب بلاده الصديق.