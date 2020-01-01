مسؤولون: جلالة السلطان يقود عمان نحو مزيد من الازدهار والتقدم

الرؤية - فايزة الكلبانية - محمد قنات

أعرب عدد من الوزراء والمسؤولين عن سعادتهم الغامرة باستقرار الحالة الصحية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه، مؤكدين أنّ جلالة السلطان المفدى يقود عمان نحو مزيد من الازدهار والتقدم.

وقال معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية أنّ فرحة كبيرة عمّت عمان من أقصاها إلى أقصاها فور سماع بيان ديوان البلاط السلطاني الذي طمأن ليس فقط العمانيين بل كل عاشق للسلطنة وقائدها الفذ حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله روعاه-.

وأضاف معاليه أنّ عمان تحت القيادة الحكيمة للمقام السامي تبوأت مكانة رفيعة بين الأمم، ومع بدء العام الميلادي الجديد اليوم، تكون مسيرة نهضتنا المباركة قد دخلت عامها الخمسين، والذي يمثل اليوبيل الذهبي للنهضة المباركة. وأكّد العوفي أنّ الشعب العماني المخلص لقائده قادر على مواصلة المسيرة ودعم عجلة التنمية في ربوع البلاد، كل حسب مجال تخصصه، وأنّ عمان الأبية ماضية نحو المزيد من التقدم والازدهار. ورفع معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية أكف الضراعة إلى المولى جلّ في علاه، بأن يمن على حضرة صاحب الجلالة السلطان المفدى بوافر الصحة والعافية، فهو ولي ذلك والقادر عليه.

وقال معالي الدكتور عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير الشؤون القانونية: "لقد تلقينا جميعا بمزيد من الحمد والشكر، وصادق الامتنان البيان الصادر من ديوان البلاط السلطاني باستقرار حالة جلالته الصحية، وندعو الله- عز وجل- من خالص أفئدتنا أن يتم على جلالته نعمة الشفاء العاجل، والصحة التامة، وأن يحفظه قائدًا ملهمًا وأبا للشعب العماني الوفي، حفظ الله جلالته من كل مكروه ومتعه بدوام الصحة والعافية، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات".

وقال سعادة الدكتور يحيى بن ناصر بن منصور الخصيبي وكيل وزارة الشؤون القانونية: "استقبلنا ببالغ الفرحة والسرور البيان الصادر من ديوان البلاط السلطاني، الذي طمأن الشعب على استقرار حال جلالة السلطان المعظم- متعه الله بالصحة والعافية- ومتابعة جلالته لبرنامج العلاج المقرر". وتقدم الخصيبي بأصدق الدعاء إلى الله جل في علاه أن يمن على جلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- بوافر الصحة والعافية والعمر المديد، وأن يبقيه ذخرًا لعمان وأبنائها الأوفياء الذين ينعمون بالخير والرخاء في ظل قيادة جلالته الحكيمة أبقاه الله".

وأعرب الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية السابق عن سعادته الغامرة بالبيان الصادر عن ديوان البلاط السلطاني بخصوص الحالة الصحية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- والذي أكد أنّ المقام السامي في حال مستقر، مشيرا إلى أنّ فرحة الشعب بهذا البيان تصل إلى عنان السماء.

وقال الساجواني في تصريح خاص بهذه المناسبة إنّ بيان الديوان السلطاني يبعث برسالة مطمئنة في توقيت بالغ الأهمية، ويعكس الحرص السامي لجلالة السلطان على طمأنة الشعب العماني الوفي المخلص لقيادته. وأضاف أنّ الاطمئنان على صحة جلالة السلطان لا يعكس اهتمام المواطنين في الداخل وحسب، بل إنّ مختلف قادة الدول والشعوب المحبة لعمان تود دائما الاطمئنان على عمان وقائدها الفذ.

وأكد الساجواني أنّ اهتمام المواطنين وفرحتهم الغامرة باستقرار صحة جلالة السلطان تؤكد مدى التلاحم الشعبي مع القائد الحكيم، وأنّ الشعب العماني يظل مخلصا ووفيا يرفع أسمى آيات الولاء والعرفان للمقام السامي في مختلف الأوقات والظروف.

وأوضح الساجواني أنّ توقيت البيان يتزامن مع بدء عام جديد يملؤه الأمل والفرحة، أمل في المستقبل المشرق لعمان تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المفدى- أبقاه الله- وأمل في عمان المتقدمة المستقرة التي تنعم في الرخاء والعزة والإباء. وتابع قائلا إن مشاعر الحب والوفاء التي يكنها كل عماني لجلالة السلطان تؤكد أنّ عمان على قلب واحد، وأنّها قادرة على تخطي التحديات مهما عظمت، مؤكدا أنّ القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم- أيّده الله- ستواصل المسيرة وقيادة سفينة الوطن العماني نحو شواطئ الرخاء والاستقرار.

واختتم الساجواني تصريحه بالتوجه بالدعاء إلى الله عزّ وجل أن يحفظ مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية وأن ينعم على جلالته بموفور الصحة، وأن يحفظ عمان أبية شامخة أبد الدهر.