تغريدات الفرح تغمر "تويتر".. ومواطنون: اللهم لك الحمد على صحة جلالة السلطان

الرؤية - محمد إسماعيل

عمّت وسائل التواصل الاجتماعي بالسلطنة، أمس، بالفرحة والبهجة، بعد صدور بيان ديوان البلاط السلطاني المطمئن عن الحالة الصحيّة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- حيث أكّد البيان أنّ جلالة السلطان المعظم يتابع برنامج العلاج المقرر، وأنّه- حفظه الله ورعاه- في حال مستقر.

وقد وجّه حضرة صاحب الجلالة السُلطان المعظم- أعزّه الله- شكره وتقديره إلى أبناء شعبه الكرام الميامين في كافة أنحاء الوطن العزيز على ما یبدونه من نبل في مشاعرهم، وصدق في دعواتهم، والتفاف حول قيادتهم.

وبعد صدور البيان عمت الفرحة بين جموع الشعب، وكان لمواقع التواصل الاجتماعي نصيب الأسد من "تغريدات" الفرح والابتهاج بهذا البيان. ودشن المغردون عدة هاشتاجات (وسوم) تصدرت قائمة الأكثر تداولا في آخر يوم من 2019، ومنها: (#السلطان_قابوس_بخير)، و(#ديوان_البلاط_السلطاني)، و(#قابوس_بن_سعيد).

وغرد رواس الرواس قائلا: "حفظ الله حضرة صاحب الجلالة مولانا السُلطان المعظم، وحفظ عُمان حرّة أبّية شامخة في العهد الميمون لجلالته - أبقاه الله.. ماذا فعلت يا سيدي في ٤٩ عاما لتغزو قلوب كل العمانيين.. ما هذا البيان الذي حرك مشاعر الملايين.. سيدي أنت لم توجه شكرك فقط لنا أنت وجهتنا للرقي وللنهوض بهذا الوطن العظيم".

وقال محمد آل ابراهيم: "الحمد لله حمدا كثيرا، زُف ألينا أجمل وأسعد الأخبار الحمدلله على سلامة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- الحمد والشكر لله على استجابة دعوات أبناء الشعب العماني الوفي بشفاء قائدنا الغالي".

وقال خالد الخوالدي: "السلطان قابوس بخير أهم خبر في عام 2019.. فرحة لا توصف في كل عمان.. فرحة عنوانها قابوس بن سعيد بخير فكيف لا تكون جميله ورائعة، الحمد لله أولا وأخيرًا.. الحمد لله على سلامتك تاج رؤوسنا وفخرنا ومجدنا".

وقالت منى العدوية: "السلطان قابوس بخير ولله الحمد، نطق المصدر الرسمي الموثوق فأراح القلوب اللهم أنعم عليه بالصحة والعافية واحفظ عمان وشعبها شامخة أبية".

وغرّد يوسف اليوسفي قائلا: "بعد صدور بيان ديوان البلاط السلطاني الذي يؤكد أنّ جلالته في حال مستقرة ويتابع برنامج العلاج المقرر، الفرحة تعم كل أبناء عمان الذين أكّدوا حبهم والتفافهم خلف القيادة وبرهنوا تلك اللحمة الوطنية التي تتكسر عندها كل محاولات العابثين بأمن البلد".

وقال عدنان العبري: "ختامها مسك سنة 2019 جاء خبر أفرح عُمان وشعبها بصحة وعافية جلالة السلطان قابوس -حفظهُ الله ورعاه-".

وقال حسين حاردان: "شكراً للإعلام العماني شكراً لديوان البلاط السلطاني وحفظ الله صاحب الجلالة السلطان قابوس، هذا البيان الصادر من ديوان البلاط السلطاني والذي بثه التلفزيون الرسمي للبلاد كفيل بأن يدحض كل الشائعات والأخبار الكاذبة التي تم تناقلها مؤخراً"..

وقال عادل الزدجالي: "بيان صادر من ديوان البلاط السلطاني: مولانا جلالة السلطان قابوس المعظم في حال مستقر ولله الحمد والشكر ويتابع برنامج العلاج المقرر، الحمد لله مولاي جلالة السلطان قابوس حفظك الله ورعاك وألبسك لباس الصحة والعافية".

وقال فيصل العلوي: "لله الحمد والمنة السلطان قابوس بخير ونحن معك بخير والدنا العزيز ومولانا السلطان، ها نحن ندخل العام الجديد ونحتفي معك بإذن الواحد الأحد بـ ٥٠ عاما من الإنجازات ومسيرة التقدم والنماء.. حفظك الله وشافاك شفاءً تاما لا يغادر سقما بإذن الله الكريم وأمد في عمرك أعواما مديدة بالخير".

وقال أحمد الحتروشي: "الحمد لله بشارة خير في مساء آخر يوم لعام ٢٠١٩ وبشرى سعادة لعام جديد.. نسأل الله أن يمده بالصحة والعافية السلطان قابوس بخير".

وقال خالد الوهيبي في تغريدة: "السلطان قابوس بخير اللهم اجعل ابتسامته هذه فرحة وطن أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعله ذخرًا وفخرًا".

وقال الشيبة خلفان: "مولانا جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بخير وبصحة وعافية، وسلطان البلاد المفدى يقدم شكره لشعبه الوفي، الحمدلله رب العالمين.. حفظك الله قائد البلاد المفدى وأدام عليك موفور الصحة والعافية والعمر المديد".

وقال حساب يحمل اسم حليمة في تغريدة: "الحمد لله رب العالمين... الله يعطيه الصحة والعافية، كثفوا الدعاء عشان يقوم بالسلامة ويطلع وحده ويطمنا عليه. والله فرحت من (منذ) سمعت البيان.. الله يديم فرحتنا ويفرحنا أكثر بشوفته بخير وعافية ويطل علينا بطلته الجميلة يارب".

وغرد حساب باسم المقبالي قائلا: "نهاية عام ٢٠١٩ هو من أجمل النهايات عندما نختتمه بخبر مفرح عن السلطان قابوس حفظه المولى عز وجل، فاللهم لك الحمد والشكر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته".