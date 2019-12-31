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صور يلاقي جاره الطليعة .. والصقور تتحدى فهود الخابورة بدوري الدرجة الأولى

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 08:56 م بتوقيت مسقط

صور يلاقي جاره الطليعة .. والصقور تتحدى فهود الخابورة بدوري الدرجة الأولى

 

مسقط – الرؤية

 يدخل دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، غدًا الأربعاء، أسبوعه الـ١٣ بلقاء صور مع الطليعة في منافسات المجموعة الرابعة بالمجمع الرياضي بصور، فيما يلتقي يوم الجمعة المقبل في المجموعة الثالثة الشباب مع الخابورة ومجيس مع المصنعة على أن تقام في اليوم التالي مباريات المجموعة الأولى بلقاء قريات مع أهلي سداب والاتحاد مع بوشر وفي المجموعة الثانية نزوى مع عبري .

وسوف تختتم مباريات هذه الجولة يوم الأحد المُقبل بلقاء ضمن المجموعة الرابعة يجمع بين الطليعة والمضيبي بالمجمع الرياضي بصور.

وكانت نتائج الجولة الماضية قد أسفرت عن فوز الاتحاد على أهلي سداب 3 /صفر، وصلالة على قريات 3/ 2 في المجموعة الأولى وفي المجموعة الثانية فاز الوسطى على البشائر 3/ 1 وسمائل على عبري 2/ 1 وفي المجموعة الرابعة فاز صور على مصيرة 1 -صفر، وتعادل بدية والطليعة 1/1 ولم تلعب المباريات في المجموعة الثالثة .

ويتصدر نادي الاتحاد حاليًا المجموعة الأولى برصيد 21 نقطة وصلالة 15 نقطة وبوشر 14 نقطة، وقريات 10 نقاط وأهلي سداب 3 نقاط، وفي المجموعة الثانية سمائل في الصدارة برصيد 23 نقطة وعبري 19 ونزوى 12 والوسطى 9 والبشائر نقطتين، وفي المجموعة الثالثة المصنعة المتصدر برصيد 11 نقطة والشباب 7 نقاط والخابورة 4 نقاط، ونقطة واحدة لمجيس، وفي المجموعة الرابعة صور المتصدر برصيد 21 نقطة وبدية 18 نقطة والمضيبي 12 والطليعة 10 ومصيرة نقطتين .

 

 

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