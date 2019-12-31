عرض اندماج بين بنك عمان العربي و"العز الإسلامي" بانتظار موافقة الجهات التنظيمية

◄ "عمان العربي" سيتحول إلى "مساهمة عامة".. و"العز الإسلامي" و"اليسر" إلى كيان واحد مغلق

الرؤية - نجلاء عبدالعال

نشر بنك العز الإسلامي والشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار "أومنفيست" المالكة لبنك عمان العربي، أمس، إفصاحين عبر الموقع الإلكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية، يفيدان بإمكانية اندماج بنك عمان العربي مع بنك العز الإسلامي.

وعرض الدمج المقدم من بنك عمان العربي إلى بنك العز، يشتمل على مقترح نسبة مبادلة الأسهم بحوالي 81% لمساهمي بنك عمان العربي، و19% لمساهمي بنك العز الإسلامي، ويخضع المقترح إلى موافقات مجلس الإدارة ومساهمي الشركتين، إضافة إلى موافقات كل من الجهات التنظيمية والمعنية.

من جهته، قال رشاد بن أحمد المسافر الرئيس التنفيذي لبنك عمان العربي- في تصريح خاص لـ"الرؤية"- إنه في حالة الموافقة على العرض المقدم واكتمال الدمج فإنه سينتج عن ذلك كيان مصرفي يتمثل في "بنك عمان العربي" كشركة مساهمة عامة مدرجة في سوق مسقط، يملك أسهمها بنسبة 81% المالكون الحاليون للببنك، و19% للمساهمين في بنك العز الإسلامي؛ حيث سيكون بنك العز الإسلامي بنكا إسلاميا مقفلا مملوكا بالكامل لشركة "بنك عمان العربي"، وسيبقى من حيث الإدارة والتعاملات مستقلا عن بنك عمان العربي، وسينضم لهذا البنك الإسلامي نافذة "اليسر" الإسلامية التابعة حاليا لبنك عمان العربي بموظفيها وأصولها.

وأشار المسافر إلى أن الخطوة الأولى في حالة الموافقة على الاندماج ستكون هي تحول بنك عمان العربي إلى شركة مساهمة عامة، وذلك من خلال تحويل مساهمة أومنفيست (المساهمين الحاليين المالكين بنسبة 100% لبنك عمان العربي) إلى نسبة 81% وفقا للعرض المقدم من مجلس الإدارة، وتحويل نسبة 19% المتبقية إلى مساهمي بنك العز الإسلامي، وذلك مقابل تحويل بنك العز الإسلامي إلى مؤسسة مملوكة بالكامل لبنك عمان العربي، وذلك في حالة الموافقة على الدمج من الأطراف المعنية.

وأوضح المسافر أن السعر التبادلي سيكون على أساس القيمة الدفترية في الحسابات المدققة، وفي حالة وجود فارق في القيمة الدفترية سيتم إجراء التعديلات اللازمة في القيمة الدفترية بحيث تتناسب معا لعرض المقدم، الأخذ بالنسب المقدمة في العرض والتي تم تقديمها بناء على دراسة أعدها ملاك بنك عمان العربي.

وبيّن أنّه عند تحويل بنك عمان العربي إلى شركة مدرجة في سوق مسقط ستكون البداية عبر طرح أسهم بحيث تكون مطروحة فقط للمساهمين في بنك العز الإسلامي، مضيفا أنّه في حالة رغبة حاملي الأسهم في بنك العز الإسلامي في عدم الدخول في الصفقة سيكون بإمكانهم بيع أسهمهم، ويمكن فيما بعد في المراحل التالية تداول أسهم شركة بنك عمان العربي المساهمة العامة.

وشدد الرئيس التنفيذي لبنك عمان العربي على أن كل الإجراءات التالية في حالة الموافقة على العرض تتوقف على موافقة الجهات الرقابية والقانونية وعلى رأسها البنك المركزي العماني خاصة، وأن هذه ستكون الحالة الأولى من نوعها لدمج بنك في بنك آخر، وقال إن سعر سهم الشركة المساهمة العامة سيجري تحديده لاحقا بناء على سعر سوق مسقط بناء على التداولات.