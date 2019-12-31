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سوق مسقط يودع 2019 على ارتفاع.. وتفاؤل بأداء صاعد في 2020

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 08:10 م بتوقيت مسقط

سوق مسقط يودع 2019 على ارتفاع.. وتفاؤل بأداء صاعد في 2020

 

الرؤية - نجلاء عبدالعال

ودع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية العام 2019 أمس على ارتفاع، ليتجاوز التراجعات الماضية، والتي هبطت بالمؤشر بنحو 7.9% عما كان عليه في نهاية 2018.

وصعد المؤشر العام أمس بنسبة 0.68% في مقارنة يومية بالنظر إلى تداولات الجلسات الأخيرة، لكنه قلص كثيرا من خسائره خلال الأيام الثلاثة الماضية؛ حيث وصل في إغلاق الخميس الماضي إلى 3866 نقطة، واستطاع في الرمق الأخير من العام جمع 115 نقطة. ومن الانطلاقة الأخيرة للمؤشر، يستبشر المستثمرون بأن يواصل المؤشر الخط الصعودي وتخطي حاجز 4000 نقطة سريعا خلال 2020، خاصة وأن مستويات أسعار الأسهم مغرية، إضافة إلى تنشيط حركة التداول المتوقعة خلال العام من خلال الطروحات العامة المرتقبة وإدراج أسهم كانت مغلقة للتداولات.

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