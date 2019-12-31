"سوق مسقط" يربح 27 نقطة.. وصافي الاستثمار غير العماني يرتفع 3%

الرؤية - أحمد الجهوري

أغلق المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية أمس عند مستوى 3981 نقطة مرتفعاً 27 نقطة بنسبة 0.684 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول. وبلغت قيمة التداول 3.1 مليون ريال مرتفعة بنسبة 0.22 في المئة عن اليوم السابق، وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.085 في المئة وبلغت ما يقارب 18.77 ريال.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 548 ألف ريال بنسبة 17 في المئة من إجمالي العمليات، وقيمة بيع غير العمانيين 448 ألف ريال وبنسبة 14 في المئة، وارتفع صافي الاستثمار غير العماني 101 ألف ريال بنسبة 3 في المئة.

وأغلق القطاع المالي عند مستوى 6349 نقطة مرتفعا 79 نقطة وبنسبة تغيير 1.26 في المئة، فيما أغلق قطاع الصناعة عند مستوى 4206 نقطة منخفضا 63 نقطة وبنسبة 1.47 في المئة. وأغلق قطاع الخدمات عند مستوى 1897 نقطة مرتفعا 16 نقطة وبنسبة تغيير 0.83 في المئة. وأغلق مؤشر السوق الشرعي عند مستوى 536 نقطة منخفضاً 2 نقطة وبنسبة 0.38 في المئة.

وتمَّ التداول أمس على أسهم 48 شركة، ارتفعت منها 22 شركة وانخفضت 13 شركة، فيما استقرت أسعار 13 شركة، وتم التداول في 20.7 مليون سهم، وعدد صفقات 676 صفقة، وانخفضت نسبة التغير بالنسبة لإجمالي قيم التداول منذ بداية العام 6 في المئة.

وحلّ سهم الأولى في مقدمة الشركات المنخفضة وأغلق عند 0.038 ريال وبنسبة تغيير 93 في المئة، وجاء سهم ضيافة الصحراء في صدارة الشركات المرتفعة من حيث السهم بتداولات بقيمة 3.425 ألف ريال وبنسبة 10 في المئة، وتصدر الأولى أكثر الأسهم المتداولة من حيث العدد بتداولات بلغت 3 ملايين سهم وبنسبة 15 في المئة، وتصدر بنك مسقط الأسهم المتداولة من حيث القيمة بسعر 797 ألف ريال وبنسبة 25 في المئة.

وبلغت قيمة شراء العمانيين 2.6 مليون ريال وبنسبة 83 في المئة، وبلغ شراء الخليجيين 333 ألف ريال وبنسبة 10 في المئة، وبلغ شراء العرب 36 ألف وبنسبة 1 في المئة فيما بلغ شراء الأجانب 179 ألف ريال وبنسبة 7 في المئة. أمّا بالنسبة لحركة البيع فقد بلغ بيع العمانيين 2.7 مليون ريال وبنسبة 86 في المئة، وبلغ بيع الخليجيين 336 ألف ريال وبنسبة 11 في المئة، وبلغ بيع العرب 24 ألف وبنسبة 0.77 في المئة، فيما بلغ بيع الأجانب 87 ألف ريال وبنسبة 3 في المئة.