إسناد أعمال الحزمة الأولى في مشروع قريات السياحي

مسقط – الرؤية

وقعت شركة قريات للتطوير اتفاقية مع المُقاول الرئيسي لمشروع قريات السياحي لبدء الحزمة الأولى من أعمال المرحلة الأولى بتكلفة تقدر بمبلغ 5 ملايين ريال عُماني.

وتشمل المرحلة الأولى فندق 4 نجوم مزود بكافة المرافق السياحية وجزء من ممشى تجاري سياحي إضافة إلى مرافق رياضية شاطئية والبنى التحتية التي يتطلبها المشروع في هذه المرحلة.

وتتوزع أبرز مرافق المشروع على 3 جوانب رئيسية، سياحية وسكنية وترفيهية، وتشمل المرافق السياحية إنشاء 3 فنادق بتصنيف 3 و4 و5 نجوم على التوالي وبإجمالي 750 غرفة، إضافة إلى ملعب جولف مكون من 9 حفر. أما الجانب السكني فيتضمن إنشاء أكثر من 3000 وحدة سكنية متعددة المساحات تطرح للتملك الحر للمواطنين والأجانب، فيما يضم الجانب الترفيهي حديقة مائية وممشى بوليفارد يضم مركزا تجاريا ترفيهيا مع مجموعة من المطاعم والمقاهي، وعدد من صالات السينما، وناد صحي متكامل.

ويستهدف المشروع تعزيز الفائدة من ميناء الصيد البحري وتطوير مرسى عائم لاستقبال سفن النقل البحري وتسهيل تنقل الزوار والسياح بين مسقط وجميع الموانئ السياحية.

وسيجري تطوير المشروع على 3 مراحل بواقع 5 سنوات لكل مرحلة، وتتضمن المرحلة الأولى تجهيز البنية الأساسية للمشروع، مع تشييد 400 وحدة سكنية على مساحة 7.7 ألف متر مربع، وفندق فئة 4 نجوم من 110 غرف وأجنحة يمتد على مساحة تزيد عن 53 ألف متر مربع على الواجهة البحرية للمشروع، فضلا عن مركز تجاري سكني وبوليفارد على مساحة 50 ألف متر مربع أيضًا، وحديقة مائية متطورة وبعض المرافق الترفيهية والتجارية بإجمالي مساحة تزيد عن 38.7 ألف متر مربع لتكون وجهة الجذب الأساسية للمشروع من النواحي الترفيهية بما يغني المواطن والمقيم عن السفر للخارج للتمتع بمنتجات سياحية متنوعة.

وتشمل المرحلة الثانية وهي الأكبر في المشروع، تشييد ما يصل إلى 1,200 وحدة سكنية على مساحة أرض تصل إلى 21.5 ألف متر مربع، ومسجد كبير على مساحة 10 آلاف متر، وفندق جديد فئة 3 نجوم بإجمالي 150 غرفة يمتد على مساحة تقارب 50 ألف متر مربع، وتوسعة الفندق الأول 4 نجوم على الواجهة البحرية من خلال إضافة 150 غرفة وجناحا جديدا. وإنشاء نادي وملعب الجولف 9 حفر على مساحة إجمالية تقارب ربع مليون متر مربع مما يشكل إضافة قيمة على صعيد هذا المنتج السياحي الرياضي.

وتتضمن المرحلة الثالثة والأخيرة للمشروع 1,364 وحدة سكنية متنوعة بين الشقق والفلل، فضلاً عن 36 فيلا فارهة على الواجهة البحرية للمشروع، إلى جانب توسيع البنية السياحية عبر إضافة 150 غرفة جديدة لفندق الـ 3 نجوم، وإنشاء فندق جديد من فئة 5 نجوم ويضم 200 غرفة وجناح بإطلالة خلابة على الواجهة البحرية ومرسى القوارب وعلى مساحة تزيد عن 75 ألف متر مربع.