أدوات مدرسية لذوي الاحتياجات الخاصة من "النفط العمانية للتسويق"

مسقط - الرؤية

وقَّعت شركة النفط العُمانية للتسويق مذكرة تفاهم مع المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط لتوفير أدوات للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم تدريب لغة الإشارة لعائلاتهم.. وقعَّ الاتفاقية خميس بن ناصر بن خميس الشعيبي مدير عام الخدمات المشتركة في شركة النفط العمانية للتسويق، وخميس بن مبارك الحديدي المدير العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية والمشاريع بتعليمية مسقط، القائم بأعمال المدير العام للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط.

ويهدفُ هذا التعاون -الذي يشمل 22 مدرسة في مختلف مدارس محافظة مسقط- إلى مواجهة التحديات المتعلقة بالتواصل والتعليم الحالية وضمان استفادة جميع الطلبة من كافة الوسائل التعليمية اللازمة لمواجهة التحديات التي تحد من حصولهم على تجربة تعليمية متكاملة.

وقال خميس بن ناصر بن خميس الشعيبي مدير عام الخدمات المشتركة في شركة النفط العُمانية للتسويق: ندرك أن مستقبل أبنائنا يعتمد بشكلٍ أساسي على جودة التعليم؛ فهو يفتح لهم المجال لتطوير أنفسهم ومجتمعاتهم؛ بما يعود بالنفع على السلطنة. ويسعدنا دعم الجهود التي تبذلها مديرية التربية والتعليم لمحافظة مسقط، لتقديم تجربة تعليمية شاملة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن نُسهم في تزويدهم بالأدوات والأجهزة التي تسهل رحلتهم التعليمية، وتعزز جودة تعليمهم. وتعد الاتفاقية أحدث إضافة لقائمة شراكاتنا المثمرة مع القطاع العام، وترجمة حقيقية لفلسفتنا التي وضعناها تحت شعار "أنت تثق ونحن نهتم"، والتي تتمحور حول إثراء تجربة عملائنا بأفضل الخدمات والمنتجات على الإطلاق.

من جانبه، قال خميس بن مبارك الحديدي المدير العام المساعد: نثق بأنَّ هذه المبادرة القيمة ستسهم بشكل كبير في إيجاد بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، وتساعدهم في تحقيق أهدافهم التعليمية.. كما أن دعم الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة هو أمر ضروري لضمان اندماجهم مع نظرائهم، وسد فجوات التواصل التي يُواجهونها سواء في المدرسة أو في المنزل. ونؤمن بأنَّ ثمار هذا الدعم سيظهر جليا عبر تحصيلهم الدراسي.