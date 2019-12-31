"فالي عمان" تنفذ مشاريع تنموية في قرى وولايات شمال الباطنة

صحار - الرؤية

نفَّذت شركة فالي عمان لتكوير خام الحديد -خلال العام 2019- عددا من المشاريع المجتمعية في مجالات: الرياضة، والبيئة، والتعليم، والريادة؛ انطلاقاً من مبادئ التنمية المستدامة، وفي إطار الشراكة المجتمعية لتنمية وتطوير المجتمعات المحلية المحيطة بها.

وموَّلت الشركة 6 مراكز صيفية بمحافظة شمال الباطنة لتنمية القدرات العلمية وصقل المواهب والمهارات العملية والقيادية لدى الشباب، وتهدفُ المراكز الصيفية إلى تنفيذ أنشطةٍ تربويةٍ وتعليمية خلال الإجازة الصيفية لاستثمار وقت فراغ الشباب وتلبية احتياجاتهم؛ وذلك تحت إشراف متطوعين مؤهلين تربويًّا وعلميًّا من أبناء المنطقة.

كما دعمت الشركة سلسلة من المشاريع الاجتماعية في المجال الرياضي؛ من خلال توفير بعض الاحتياجات الرئيسية للفرق الأهلية والأندية الرياضية؛ وذلك للمساهمة في رفع كفاءة وتعزيز البُنى الأساسية لهذه الفرق وتمكينها من أداء دورها الريادي رياضيا وثقافيا واجتماعيا؛ ومن أهمها: تمويل مشروع مستدام لصالح الفرق الرياضية بإنشاء ملاعب مجهزة وتوفير آلات تقليًم الأعشاب وأعمدة الإنارة. وتهدف هذه المبادرات إلى تحفيز الشباب على ممارسة هواياتهم وإظهار مواهبهم في مختلف المجالات، وتوفير المكان الملائم لهم. ودعمت الشركة مشاريع مجتمعية أخرى لتوفير ألعاب ترفيهية للأطفال على شاطئ قرية حرمول بولاية لوى لتكون متنفسا لأطفال الولاية وأهاليهم.

وتولي شركة فالي عمان اهتماماً كبيراً بمشاريع الاستثمار الاجتماعي؛ سواء من خلال مبادرات الشركة المباشرة أو تلك التي تنفذها مؤسسة جسور لخلق شراكات مع الجهات المعنية والمؤسسات الحكومية والمدنية والغير ربحية، إضافة لسلسلة من المبادرات التطوعية التي يقوم بها فريق متطوعي فالي.