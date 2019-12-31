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"عمان للسياحة" تستضيف النسخة الخامسة من ملتقى المرأة

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 07:59 م بتوقيت مسقط

"عمان للسياحة" تستضيف النسخة الخامسة من ملتقى المرأة

 

 

مسقط - الرؤية

نظَّمتْ كلية عمان للسياحة النسخة الخامسة من الملتقى السنوي "المرأة في قطاع السياحة"، تحت رعاية سعادة الدكتورة طاهرة بنت عبدالخالق اللواتية عضوة مجلس الشورى ممثلة ولاية مطرح. ويحتفي الملتقى بالمشاركة النسائية المتنامية في قطاعي السياحة والضيافة في السلطنة، وشهد هذا العام حضور 200 من ممثلي الجهات العاملة في القطاع.

وقالت سريا الإسماعيلية القائمة بأعمال مديرة التسويق في كلية عمان للسياحة: انطلاقًا من دورنا المحوري في دعم القطاع السياحي من خلال رفد سوق العمل بالقوى العاملة الوطنية عالية التأهيل في مختلف علوم السياحة والضيافة، يأتي اهتمامنا بتنظيم هذا الملتقى لتمكين المرأة من القيام بدورها في هذا القطاع المهم من خلال توفير منصة لاستعراض الفرص المتاحة ومناقشة التحديات وطرق التغلب عليها ومشاركة التجارب الناجحة لرائدات أعمال استطعن شق طريقهن والوصول إلى مراتب متقدمة كل في مجالها. وأضافت الإسماعيلية: بلغت نسبة الخريجات من الكلية في العام 2019 ما يقارب 74% من إجمالي الخريجين؛ لذلك يأتي تنظيمنا لهذا الحدث في إطار دعم هؤلاء الطالبات وتعريفهن بالنماذج الناجحة من النساء العُمانيات العاملات في هذا القطاع وإثراء معارفهن من خلال حلقات النقاش والحوار التي تم تنظيمها كجزء من الملتقى. ونظرًا لدخول السلطنة في قائمة الوجهات السياحية العالمية، وما ارتبط به من تزايد أعداد السياح القادمين من مختلف أنحاء العالم، يوفر قطاع السياحة العديد من الوظائف في مختلف المؤسسات العاملة في هذا المجال، كما يوفر الكثير من الفرص لرواد الأعمال لبدء مشاريعهم الخاصة.

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