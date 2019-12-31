شرطة عمان السلطانية تحتفل بيومها وتجدد الولاء والمحبة لصاحب الجلالة

مسقط – الرؤية

تحتفل شرطة عُمان السلطانية، بيومها في الخامس من يناير كل عام، بعد مسيرة طويلة قطعت خلالها شوطاً مُميزاً في نشر مظلة الأمن والأمان في ربوع وطننا العزيز منطلقة من مبادئ وطنية راسخة يُغذيها الولاء المطلق والفهم العميق للواجبات المُلقاة على عاتقهم ويزينها تمسك رجال الشرطة بالأخلاق الرفيعة والقيم الإنسانية الفاضلة.

وواصلت الشرطة خلال الفترة الماضية افتتاح منشآتها في مختلف ربوع الوطن حيث أسهمت بشكل فاعل ومُباشر في الارتقاء بجودة الخدمات الشرطية والأمنية، وقللت من عناء المواطنين واختصرت عليهم الجهد والوقت، وعملت على إشراك المواطن والمقيم في نشر مظلة الأمن من خلال الاستماع بآذان صاغية لاقتراحاتهم وملاحظاتهم وتطلعاتهم وترجمتها على أرض الواقع لترسم خطى ثابتة تواكب الحاضر وتستشرف المستقبل.

وتعمل شرطة عُمان السلطانية دائماً في سياستها على توظيف أبناء الوطن، وحرصت على تأهيلهم ومدهم بكافة العلوم والمهارات التي تؤهلهم لخوض معترك العمل الشرطي بكفاءة واقتدار، ومن أجل ذلك تمَّ استحداث العديد من المباني التي تضم الكثير من المرافق التدريبية والتعليمية التي تم إنشاؤها وفق أحدث المعايير العالمية المُتبعة في هذا الجانب.

واستحدثت شرطة عُمان السلطانية العديد من البرامج التدريبية للمستجدين تحمل في طياتها جملة من العلوم والمعارف والمهارات وتزيد من إسهامهم الفاعل في استتباب الأمن والطمأنينة في ربوع عُمان الخير والعزة والعطاء. ويعد يوم الخامس من يناير فرصة لشحذ الهمم، وتوجيه الطاقات نحو خدمة الوطن والحفاظ على مكتسبات النهضة المُباركة، وتأصيل قيم الولاء المطلق لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى –حفظه الله – الذي شمل جهاز شرطة عُمان السلطانية بعنايته الكريمة، وكرمه السخي ليتبوء مكانته المرموقة التي يشيد بها أبناء هذه الأرض الطيبة.