المستشفى السلطاني يتسلم أجهزة طبية جديدة بتبرع من "أوكيو"

مسقط- الرؤية

احتفل المستشفى السلطاني، أمس الثلاثاء، باستلام جهازين من أجهزة تصوير القلب لصالح المركز الوطني لطب وجراحة القلب بتبرع من شركة أوكيو (OQ)، بحضور مدير عام المستشفى السلطاني الدكتور قاسم بن أحمد السالمي، والدكتور هلال بن عبدالله الهنائي -مدير عام الخدمات المُساندة بشركة أوكيو- إلى جانب الكوادر الطبية والإدارية العاملة بالمستشفى، وذلك بالقاعة الرئيسية بالمستشفى.

شملت مبادرة الشركة توفير جهازين لتصوير القلب يُستخدمان لقياس جهد عضلة القلب، ووظيفة الصمامات، والكشف عن وجود عيوب خلقية، ومعرفة معوقات القلب عن القيام بوظيفته.

وقال مدير عام المستشفى السلطاني الدكتور قاسم بن أحمد السالمي عن مبادرة شركة أوكيو، "نود أن نعبر عن ترحيبنا باللفتة الطيبة لشركة أوكيو، حيث تجسد هذه المبادرة مدى تضافر الجهود ما بين القطاعين العام والخاص في سبيل النهوض بالمُجتمع وتنمية النهضة المستدامة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه-.

ومن جهته قال مُمثل شركة أوكيو، ومديرها العام للخدمات المساندة الدكتور هلال بن عبدالله الهنائي، إنَّ تمويل القطاع الصحي بهذه الأجهزة المُهمة يأتي تفعيلاً للشراكة والتعاون بين أوكيو ومختلف المؤسسات الحكومية ذات النفع العام التي تخدم شريحة كبيرة من المستفيدين من الخدمات الصحية المقدمة لأبناء عُمان، والذي بدوره سيسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية والتخفيف على المرضى وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم".