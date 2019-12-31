"فن إدارة التغيير" تدريب لموظفي "زراعة صلالة" لتطوير مهاراتهم

صلالة- الرؤية

اختتم مركز التدريب والإنماء المهني بصلالة البرنامج التدريبي، فن إدارة التغيير الذي تُنظمه المديرية العامة للزراعة والثروة السمكية، وذلك بالتنسيق مع أكاديمية أركان العالمية للتدريب والذي استمر لمدة 3 أيام.

ورعى ختام البرنامج التدريبي، المهندس فايل بن علي الجحفلي، مساعد مدير عام الشؤون الزراعية بالمديرية العامة للزراعة والثروة السمكية بصلالة، بحضور خالد بن عبدالله باشعيب المدير المساعد لشؤون التدريب، وقدم البرنامج التدريبي المحاضر بخيت بن محمد الشبلي مختص في تنمية مهارات التفكير والذكاءات، واستشاري في تطوير السلوك المؤسسي والإنساني .

وتضمن البرنامج عدداً من المواضيع في بعض المفاهيم والحقائق لفن إدارة التغيير وأهدافه وخصائصه كذلك مجالات التغيير ومؤشرات الحاجة للتغيير، والقواعد والخطوات المُتبعة فيه وأمثلة على النماذج العالمية للتغيير.

وتهدف هذه الدورة التدريبية في فن إدارة التغيير إلى تمكين الموظفين من مهارات الإدارة داخل المؤسسة وتطوير أدائهم ومعرفة أدوات التغيير الحديثة على الأداء المؤسسي والقدرة على وضع الخطط الاستراتيجية وحل المشكلات واتخاذ القرارات.