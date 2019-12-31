"صحية مسقط" تدشن مشروع شراء أجهزة طبية لمركز غسيل الكلى ببوشر

مسقط – الرؤية

رعى معالي ناصر بن خميس الجشمي، أمين عام بوزارة المالية، أمس الثلاثاء، حفل تدشين مشروع تمويل شراء أجهزة طبية لمركز غسيل الكلى ببوشر والذي جاء بتمويل من المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، وبحضور عدد من أصحاب السعادة، بالإضافة لعدد من مسؤولي وزارة الصحة.

بلغت تكلفت المشروع الإجمالية حوالي 136 ألف ريال عماني، وشمل استبدال وحدتي معالجة المياه لغسيل الكلى بواحدة أخرى جديدة ذات مواصفات حديثة، لأنّ مرضى الغسيل الكلوي أكثر عرضة للملوثات في المياه المستخدمة فالجودة الكيمائية والمكروبيولوجية للمياه أمر ضروري لتجنب مخاطر صحية إضافية لمرضى غسيل الكلى، أيضاً عدم نقاء الماء يؤدي إلى ظهور أعراض مثل فقر الدم، انحلال الدم، اعتلال الدماغ، حيث إنّ المريض الواحد في جلسة الغسيل الواحدة يستهلك 192 لتر ا من الماء أي 576 لتراً من الماء في الأسبوع على مدار ثلاث جلسات.

من جانبه قال الشيخ خالد بن عبدالله المسن، الرئيس التنفيذي للمؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، إنّ دعمنا المتواصل للقطاع الصحي يؤكد الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال للمساهمة في تنمية وتطوير هذا الوطن من خلال توفير الرعاية الصحية الجيدة والمناسبة.

وأضاف المسن، أن دعم القطاع الصحي كان ولا يزال يتصدر قائمة أولوياتنا والذي من شأنه أن يجعل المستشفيات والمراكز الصحية مواكبة للنمو المتسارع في السلطنة".

وتابع المسن أن من المؤمل إسهام الأجهزة الطبية بشكل إيجابي في تحسين أداء الخدمات الصحية المقدمة لمراجعي مركز غسيل الكلى ببوشر فضلا عن زيادة العدد الذي يستوعبه المركز من المراجعين.

وتعكس المبادرة التعاون الوثيق بين وزارة الصحة والمؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، حيث مولت المؤسسة مئات المشاريع في القطاع الصحي في كافة أرجاء السلطنة، الأمر الذي يعكس حرص المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال على دعم القطاع الصحي بالوسائل والتجهيزات الطبية المتقدمة بما يتلاءم مع متطلبات ونمو هذا القطاع الحيوي.