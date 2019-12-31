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بمشاركة 109 فرق

اختتام تقييم مسابقات الابتكارات العلمية "بتعليمية الوسطى"

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 07:46 م بتوقيت مسقط

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الابتكارات العلمية الطلابية

 

هيماء- محفوظ الشيباني

اختتمت المديرية العامة للتربية والتعليم، بمحافظة الوسطى، فعاليات تقييم مسابقات "الابتكارات العلمية الطلابية والروبوت والذكاء الاصطناعي"، وذلك ضمن برامج التنمية المعرفية بمشاركة 109 فريق بولاية هيماء بدعم من شركة مصفاة الدقم، وحضور عدد من الكوادر التربوية والمشرفين على البرنامج.

وجرت المنافسة بين الفرق المشاركة بواقع 68 فريقا في أريع مسابقات متعلقة بالروبوت والذكاء الاصطناعي وهي (تتبع الخط - تحدي عمان - السومو - جمع الكرات).

وفازت مدرسة مسيرة الخير للتعليم الأساسي بالمركز الأول في تتبع الخط وحصلت مدرسة ريما على المركز الثاني، وحققت مدرسة صوقرة المركز الثالث.

وحصلت مدرسة الوسطى على المركز الأول في تحدي عمان تلتها مدرسة ريما بالمركز الثاني وحققت مدرسة صوقرة المركز الثالث وفي مسابقة جمع الكرات حصلت مدرسة الوسطى على المركز الأول وفازت مدرسة ريما بالمركز الثاني ونالت مدرسة هيماء المركز الثالث.

وفي مسابقة السومو فازت مدرسة صوقرة بالمركز الأول وانتزعت مدرسة اللكبي المركز الثاني والثالث على مستوى المحافظة وتتأهل المدارس الحاصلة على المركز الأول في كل مسابقة للمنافسة على مستوى السلطنة.

وفي مجال الابتكارات العلمية الطلابية تم تقييم 41 مشروعا وستتأهل الأربعة المشاريع الفائزة بالمراكز الأولى على مستوى المحافظة للمنافسة على مستوى السلطنة خلال أواخر فبراير المقبل.

 

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