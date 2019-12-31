"تعليمية ظفار" تناقش ضوابط امتحانات الدبلوم العام

الرؤية- علي العوائد

عقدت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار، اجتماعاً حول امتحانات شهادة دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الثاني 2020/2019م وذلك برئاسة الشيخ الدكتور الوليد بن سعيد بن سنان الهنائي، المدير العام رئيس اللجنة المحلية للامتحانات، وبحضور الفاضل محمد بن عقيل الكاف مدير دائرة التقويم التربوي وأعضاء اللجنة المحلية بالمحافظة.

وتطرّق الاجتماع إلى ضوابط وإجراءات إدارة الامتحانات والمحاضر والتقارير التي تستخدم من قبل رئيس المركز وفق الحالات المتعددة.

وناقش اللقاء والذي حضره أعضاء اللجنة ورؤساء مراكز الامتحانات أهم مستجدات وضوابط الامتحانات من حيث الورقة الاختبارية وآلية إجابة الطالب، ودعا إلى إعطاء الأهمية القصوى للامتحانات لتسير في نظام وهدوء وتمكن الطالب من التركيز والإجابة بسلاسة وفق ماهو مخطط له من قبل وزارة التربية والتعليم.

من جانبه أكد الشيخ الدكتور الوليد الهنائي مدير عام تعليمية ظفار أن المديرية قد بدأت بالاستعدادات المبكرة لهذه الامتحانات من تجهيز القاعات وتهيئتها وتوفير كافة المتطلبات والمستلزمات مؤكداً على ضرورة توفير كافة سبل الراحة والمستلزمات الخاصة بالامتحانات لهذا الفصل الدراسي وتمنى التوفيق والنجاح لجميع الطلبة الممتحنين.

وتبدأ الامتحانات في 7يناير وتنتهي في 22 يناير2020 وعدد إجمالي المتقدمين 4683 منهم الذكور 2408 وعدد الإناث1834 والمتقدمين من التعليم الكبار ذكور 357 وعدد الإناث84.