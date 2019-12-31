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مجلس الإدارة يطلع على مستجدات مشروع السوق الإلكتروني للمؤسسات

"ريادة" يناقش البرامج الاستراتيجية للهيئة في العام الجديد لتنمية "الصغيرة والمتوسطة"

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 07:43 م بتوقيت مسقط

"ريادة" يناقش البرامج الاستراتيجية للهيئة في العام الجديد لتنمية "الصغيرة والمتوسطة"

مسقط - الرؤية

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" اجتماعه الرابع للعام 2019، برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس.

وناقش المجلس برامج ريادة الاستراتيجية لعام 2020 لدعم وتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أهمها: توزيع الأراضي بحق الانتفاع، والخارطة الاستثمارية لتأسيس مشاريع جديدة، وإقامة المنتدى الخليجي الأول لريادة الأعمال بمحافظة ظفار، وأسواق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المحافظات، وإقامة مركز ريادة للتغليف في محافظة مسقط، والسوق الإلكتروني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

واعتمد المجلس الإطار العام للمنتدى الخليجي الأول لريادة الأعمال والمقرر إقامته في محافظة ظفار خلال سبتمبر 2020 وتتمثل أهداف المنتدى في تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في دول المجلس التعاون الخليجي، وتبادل الخبرات والتجارب بين القائمين على تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس، وعرض تجارب ريادة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، وعرض نماذج قصص نجاح لمؤسسات عالمية، وكذلك عرض الفرص التمويلية المتاحة وإيجاد البدائل، ومناقشة التحديات التي تواجه دول الأعضاء لتفعيل منظومة ريادة الأعمال الخليجية.

وتأتي خطوة إقامة المنتدى بناء على قرار الاجتماع السابع والخمسين للجنة التعاون التجاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربي والمقام في مسقط بشهر مايو المنصرم على أن تنطلق النسخة الأولى من السلطنة.

واطلع المجلس على مشروع تطبيق زيادة نسبة التعمين في خدمات الصيانة والإمدادات في قطاعي المياه والكهرباء والخدمات الأخرى والذي يستهدف دعم الشباب العماني لإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة متوزعة في محافظات السلطنة وتمكينهم وتأهيلهم والترويج لهم من أجل الحصول على تلك الأعمال من الخدمات.

كما اطلع المجلس على تفاصيل مشروع السوق الإلكتروني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (أحد أهم المبادرات التي ستنفذها ريادة للتسويق والترويج لمنتجات وخدمات رواد الأعمال إلكترونيا)، وسيساهم المشروع في انتشار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأكبر شريحة ممكنة داخل وخارج السلطنة.

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