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اللجنة الفنية تُثمن تدشين التحديث الإلكتروني لعناوين الإقامة

75% نسبة الإنجاز في مشروع التعداد الإلكتروني 2020

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 07:40 م بتوقيت مسقط

75% نسبة الإنجاز في مشروع التعداد الإلكتروني 2020

 

مسقط – الرؤية

عقدت اللجنة الفنية للتعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020 اجتماعها الرابع للعام 2019 برئاسة سعادة الدكتور خليفة بن عبدالله بن حمد البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وذلك في مقر المشروع بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وأوضح سعادة الدكتور رئيس اللجنة أن نسبة الإنجاز في مشروع التعداد بلغت حتى الآن 75%، مؤكدا أن المشروع يسير بخطوات ثابتة حسب البرنامج الزمني المحدد له.

وثمن تدشين شرطة عُمان السلطانية لخدمة التحديث الإلكتروني لعنوان الإقامة الحالية، مُشيرا إلى أن تدشين الخدمة يأتي استجابة لمتطلبات مشروع التعداد الإلكتروني 2020 في إطار تسهيل إجراءات تحديث عنوان الإقامة للمواطنين والمقيمين في السجل المدني، وذلك بإضافة رقم حساب الكهرباء عبر الموقع الإلكتروني لشرطة عمان السلطانية. كما أثنت اللجنة على جهود القائمين بوزارة التربية والتعليم في فتح نافذة خاصة لطلبة الجاليات وأخرى للطلبة الدارسين بالخارج في البوابة التعليمية.

واستعرض المهندس عمر بن حمدان الإسماعيلي المدير العام للتعداد الإلكتروني 2020 خلال الاجتماع الإجراءات التي تمت بشأن تحديث البيانات ومدى جاهزية الجهات في تفعيل الربط الإلكتروني، كما ناقش الاجتماع الإجراءات المُتخذة بشأن قرارات الاجتماع السابق والمهام المطلوب تنفيذها من قبل الجهات المشاركة في المشروع خلال الربع الأول من عام 2020.

وتتطلب المرحلة المقبلة تضافر جميع الجهود المواطنين والمقيمين والمؤسسات لتحديث بياناتهم من خلال مختلف القنوات الحكومية، علمًا بأنّ تعداد 2020 مبني على السجلات الإدارية في الدولة.

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