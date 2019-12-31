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بمشاركة 62 نحالا في "جراند مول مسقط"

142 ألف ريال إجمالي مبيعات سوق العسل العماني

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 07:39 م بتوقيت مسقط

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مسقط – الرؤية

 

سجلت مبيعات سوق العسل العماني الثالث العشر الذي أقيم في الفترة من 25 إلى 28 ديسمبر في جراند مول مسقط نحو 142026 ريال عماني، أنفقها الزوار على شراء 5894 كيلوجراما من منتجات العسل من 62 نحالا مشاركا في السوق.

 

وقدم الزوار شكرهم لوزارة الزراعة والثروة السمكية على تنظيم مثل هذه الأسواق المستمرة للعسل بالشكل اللائق وفي المكان والوقت المناسبين. وتنوعت المنتجات في سوق العسل من عسل السدر والسمر والسرح والعتم والصمغ العربي واللبان وغيرها من المنتجات وبأشكال تسويقية جديدة وأحجام مختلفة.

 

وكانت اللجنة المنظمة قد اشترطت إجراءات للحفاظ على جودة العسل المعروض للبيع في السوق حيث تم فحص منتجات النحالين المشاركين في مختبرات خاصة للتأكد من جودتها قبل عرضها في السوق الأمر الذي أسهم في زيادة ثقة المستهلكين.

 

ويأتي السوق التي تنظمه وزارة الزراعة والثروة السمكية بالتعاون شركة تنمية نفط عمان من منطلق الاهتمام بقطاع تربية النحل، وتشجيع النحالين وتحقيق عائد اقتصادي لهم وتطوير مهاراتهم.

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