مذكرة تفاهم بين "الوطنية للشباب" و"مزون للألبان" للتدريب على رأس العمل

مسقط - الرؤية

وقعت شركة مزون للألبان واللجنة الوطنية للشباب اتفاقية لإتاحة فرص التدريب على رأس العمل في برنامج مشترك مع اللجنة، ضِمْن مساعي الشركة لتدريب وتأهيل الكفاءات العمانية لسوق العمل، في إطار مسؤوليتها المجتمعية.

ونصَّت الاتفاقية على إلحاق 20 من الباحثين عن عمل ضمن برنامج "قدرات" الذي تتبناه الشركة لإتاحة فرص تطوير الكوادر الوطنية بالتوازي مع توسُّع عملياتها التشغيلية في مختلف محافظات السلطنة.. وقع الاتفاقية بالنيابة عن الشركة أحمد بن محمد الغافري الرئيس التنفيذي للدعم، ومن جانب اللجنة الوطنية للشباب الدكتور سامي الخروصي رئيس اللجنة.

ويُعدُّ برنامج قدرات بمثابة المنصة التي تتبنى مزون للألبان من خلالها مسارات مختلفة لتدريب الشباب العمانيين، سواء للعمل داخل الشركة أو بهدف تنمية قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، وقد احتفلت الشركة مؤخرا بتخريج الدفعة الأولى وتضم 122 من الكوادر الوطنية في سبتمبر الماضي، ويجري حاليا تدريب حوالي 100 شاب ضمن مسار التدريب المقرون بالتشغيل.

وقد بدأت الشركة بطرح منتجاتها من الحليب الطازج واللبن في كلٍّ من محافظة مسقط وشمال وجنوب الباطنة والبريمي والداخلية والظاهرة والشرقية وظفار ومسندم. كما تعمل مزون للألبان على إنتاج منتجات مشتقات الألبان والعصائر تباعا حسب الخطط الزمنية للإنتاج والتسويق.