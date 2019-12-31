اللجنة المشتركة بين "التعدين" وجامعة السلطان قابوس تناقش الخطة المستقبلية للهيئة

مسقط - الرؤية

عقدتْ اللجنة المشتركة بين جامعة السلطان قابوس والهيئة العامة للتعدين، اجتماعها الثالث، أمس، برئاسة سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس جامعة السلطان قابوس، وسعادة المهندس هلال بن محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين، وبحضور أعضاء اللجنة من الجهتين.

وناقشتْ اللجنة العديدَ من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع؛ وأبرزها: تفعيل التعاون وحث كافة الأطراف على دعم الجهود الخاصة في مجال البحوث والتطوير وتدريب الطلاب والمنتسبين بالجهتين. وتطرقت اللجنة إلى مناقشة الخريطة الجيولوجية المقدمة من جامعة السلطان قابوس وطلب الموافقة على نشرها، إلى جانب مناقشة موضوع الخطة المستقبلية للهيئة العامة للتعدين في المشاريع وإمكانية استفادة جامعة السلطان قابوس منها.

ويأتي تشكيل اللجنة المشتركة بين الجهتين سعيًا لتسهيل التعاون وتعزيزه وتطويره، وتبادل الاستفادة من الخبرات والمعلومات، وتوحيد الجهود ذات الاهتمام المشترك بين جامعة السلطان قابوس والهيئة العامة للتعدين.