مسقط - الرؤية

أطلقتْ الهيئة العامة لحماية المستهلك -وبالتعاون مع شركة المشاريع العمانية الخليجية (OTE)- حملة لاستدعاء 352 سيارة سوبارو فوريستر طراز 2013-2015م؛ اعتمادًا على أرقام الشاصي من (JF2SJ95C9DG024731) إلى (JF2SJ97D1FG209025).

ويأتي الاستدعاء نتيجة وجود عيب في مكونات المادة الخارجية لملف الزنبرك (السبرنج) الخلفي والطلاء الخاص به، والذي قد يتعرض للصدأ والتآكل؛ مما يؤدي لكسر الملف، ويزيد من خطر الاصطدام. وعليه، ستقوم الشركة بفحص الزنبرك الخلفي واستبداله بقطع جديدة معالجة للسيارات المتأثرة.

وتؤكد هذه الاستدعاءات الجهود التي تقوم بها الهيئة في مجال السلامة المرورية بالتعاون مع وكالات السيارات، للحفاظ على أرواح المستهلكين وسلامتهم، وتوفير الحماية اللازمة للمستهلكين، وتماشياً مع حرصها المستمر على إجراء مراجعات مستمرة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق السلطنة.