الثلاثاء, 31 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
23 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

شهادات معترف بها دوليا لعشرين من رواد ورائدات الأعمال

بنك مسقط يدشن البرنامج التدريبي لأكاديمية الوثبة للمؤسسات الصغيرة في البريمي

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 07:20 م بتوقيت مسقط

بنك مسقط يدشن البرنامج التدريبي لأكاديمية الوثبة للمؤسسات الصغيرة في البريمي

 

البريمي - الرؤية

يُنظِّم بنك مسقط البرنامجَ التدريبيَّ للمشاركين في أكاديمية الوثبة من محافظة البريمي؛ ترجمة لرؤية البنك "نعمل لخدمتكم بشكل أفضل  كل يوم"، وتأكيدا لاهتمام البنك بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ويبلُغ عدد المشاركين في البرنامج 20 من رواد ورائدات الأعمال، ويشتمل برنامج التدريب على العديد من ورش العمل؛ بهدف تنمية وتطوير أعمالهم ومهاراتهم ومعارفهم في مجال الأعمال؛ وذلك بالتعاون مع مؤسسة راديانت سايل، ويحصل المتدربون على شهادة معترف بها دوليا من معهد إدارة المشاريع (Project Management Institute) في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد حقَّقت أكاديمية الوثبة نجاحا في مجال تطوير مهارات رواد ورائدات الأعمال العمانيين من خلال التدريب والتوعية بمختلف جوانب ومجالات الأعمال والمهارات التي تحتاجها الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في دخول عالم التجارة والأعمال أو من يديرون مؤسساتهم، وأُتيحت الفرصة لرواد الأعمال في محافظة البريمي للاستفادة والمشاركة في البرنامج لتوسيع نطاق الاستفادة ليشمل كل محافظات السلطنة في ظل استمرار النجاح والمشاركة، وتخريج عدد من الدفعات، بمشاركة مجموعة متميزة من رواد ورائدات الأعمال الذين يعملون في مختلف المجالات. ويُواصل بنك مسقط تنفيذ الخطط الهادفة للاهتمام برواد الأعمال وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ومنذ تدشين أكاديمية الوثبة، تمَّ تنظيم برامج تدريبية في محافظات ظفار ومسقط والباطنة والداخلية والشرقية، بمشاركة مجموعة رواد ورائدات الأعمال وممثلي المؤسسات، واستفاد المشاركون من الورش والبرامج التدريبية التي قدمها خبراء متخصصون في مجال الاستشارات والتدريب على كافة المجالات الإدارية والمالية والتسويقية... وغيرها من مجالات التدريب التي يحتاجها رواد الأعمال. وتمثل أكاديمية الوثبة لدعم رواد الأعمال إحدى مبادرات بنك مسقط في المسؤولية الاجتماعية لتعزيز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويحرص البنك على مشاركة المشاركين من رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في برامج الأكاديمية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

01 نوفمبر 2015

بنك مسقط يدشن أكاديمية الوثبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في محافظة شمال الباطنة

المزيد

08 مايو 2016

بنك مسقط يعلن بدء التسجيل في أكاديميّة الوثبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة مسقط

المزيد

30 أبريل 2017

بنك مسقط يفتح باب التسجيل في أكاديميّة الوثبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

المزيد

30 يوليو 2017

بنك مسقط يفتح باب التسجيل في أكاديمية الوثبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى 17 أغسطس

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بيان عاجل من ديوان البلاط السلطاني حول صحة جلالة السلطان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بيان من "اقتصادية الدقم" حول خدمات الكهرباء والمياه

الاقتصاد - محلي

الإعلان عن أسعار الوقود في السلطنة لشهر يناير 2020

الاقتصاد - محلي

فرص لهطول أمطار متفرقة على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

9 قوانين في 2019 لتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية والنهوض بالأداء الاقتصادي

الاقتصاد - محلي

درس 2019: للتغيير وجوه كثيرة

دولي - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أمير قطر يصدر قرارا جديدا .. وإشادة سعودية

دولي - أخبار

تقرير لـ"الشورى" يكشف تناقض البيانات الرسمية بشأن الباحثين عن عمل.. والعدد الحقيقي "3 أضعاف المُعلن"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

توقعات بحالة جوية في بحر العرب .. وأمطار متوقعة على السلطنة والإمارات والسعودية

المحليات - أخبار

بالصور.. إصابات متفرقة في اصطدام حافلة طلابية على طريق عبري حفيت

المحليات - أخبار

بالفيديو .. ظهور جديد للشيخ خليفة بن زايد

دولي - أخبار

منع صدام حسين من دخول الكويت

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة