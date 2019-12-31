بنك مسقط يدشن البرنامج التدريبي لأكاديمية الوثبة للمؤسسات الصغيرة في البريمي

البريمي - الرؤية

يُنظِّم بنك مسقط البرنامجَ التدريبيَّ للمشاركين في أكاديمية الوثبة من محافظة البريمي؛ ترجمة لرؤية البنك "نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم"، وتأكيدا لاهتمام البنك بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ويبلُغ عدد المشاركين في البرنامج 20 من رواد ورائدات الأعمال، ويشتمل برنامج التدريب على العديد من ورش العمل؛ بهدف تنمية وتطوير أعمالهم ومهاراتهم ومعارفهم في مجال الأعمال؛ وذلك بالتعاون مع مؤسسة راديانت سايل، ويحصل المتدربون على شهادة معترف بها دوليا من معهد إدارة المشاريع (Project Management Institute) في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد حقَّقت أكاديمية الوثبة نجاحا في مجال تطوير مهارات رواد ورائدات الأعمال العمانيين من خلال التدريب والتوعية بمختلف جوانب ومجالات الأعمال والمهارات التي تحتاجها الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في دخول عالم التجارة والأعمال أو من يديرون مؤسساتهم، وأُتيحت الفرصة لرواد الأعمال في محافظة البريمي للاستفادة والمشاركة في البرنامج لتوسيع نطاق الاستفادة ليشمل كل محافظات السلطنة في ظل استمرار النجاح والمشاركة، وتخريج عدد من الدفعات، بمشاركة مجموعة متميزة من رواد ورائدات الأعمال الذين يعملون في مختلف المجالات. ويُواصل بنك مسقط تنفيذ الخطط الهادفة للاهتمام برواد الأعمال وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ومنذ تدشين أكاديمية الوثبة، تمَّ تنظيم برامج تدريبية في محافظات ظفار ومسقط والباطنة والداخلية والشرقية، بمشاركة مجموعة رواد ورائدات الأعمال وممثلي المؤسسات، واستفاد المشاركون من الورش والبرامج التدريبية التي قدمها خبراء متخصصون في مجال الاستشارات والتدريب على كافة المجالات الإدارية والمالية والتسويقية... وغيرها من مجالات التدريب التي يحتاجها رواد الأعمال. وتمثل أكاديمية الوثبة لدعم رواد الأعمال إحدى مبادرات بنك مسقط في المسؤولية الاجتماعية لتعزيز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويحرص البنك على مشاركة المشاركين من رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في برامج الأكاديمية.