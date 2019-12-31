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بيان عاجل من ديوان البلاط السلطاني حول صحة جلالة السلطان

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 05:08 م بتوقيت مسقط

بيان عاجل من ديوان البلاط السلطاني حول صحة جلالة السلطان

مسقط- العمانية

يتشرّف دیوان البلاط السُلطاني بإفادة أبناء الوطن العزيز بأن حضرة صاحب الجلالة مولانا السُلطان قابوس بن سعيد المعظم يتابع برنامج العلاج المقرر، وأنه- حفظه الله ورعاه- في حال مستقر ولله الحمد والشكر داعين الله- سبحانه وتعالى- أن يمنَّ على جلالته بمزيدٍ من التحسّن وصولا إلى النتائج المرجوة، إنه- جلّ في علاه- وليُّ ذلك والقادرُ عليه.

ويوجّه حضرة صاحب الجلالة السُلطان المعظم- أعزه الله- شكره وتقديره إلى أبناء شعبه الكرام الميامين في كافة أنحاء الوطن العزيز على ما یبدونه من نبل في مشاعرهم، وصدق في دعواتهم، والتفاف حول قيادتهم، سائلا الله- جلّت قدرته- أن يحفظ عمان وأبناءها الأوفياء وأن يوفقهم نحو مزيد من التقدم والنماء؛ لتستمر مسيرة التنمية الظافرة إلى الأهداف المرسومة لها بمشيئة الله.

حفظ الله حضرة صاحب الجلالة مولانا السُلطان المعظم، وحفظ عُمان حرّة أبّية شامخة في العهد الميمون لجلالته- أبقاه الله.

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