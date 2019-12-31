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بدءا من الغد .. واتسآب لن يعمل على هذه الهواتف

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 04:58 م بتوقيت مسقط

بدءا من الغد .. واتسآب لن يعمل على هذه الهواتف

 

 

مع بداية العام الجديد 2020 غدا الأربعاء، لن يستطيع رواد تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتساب" أن يستخدموه على جميع الهواتف التي تعمل بنظام "ويندوز"، أو برنامج "ويندوز موبايل" من "مايكروسوفت".

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن القرار يأتي بعد أن أعلنت شركة "مايكروسوفت" عن خطط لإيقاف برامجها لإنتاج الهواتف، وأخيرا حثت العملاء على التحول إلى أيفون أو أندرويد.

وهواتف "ويندوز" ليست الوحيدة التي سيطبق عليها هذا القرار، إذ ينتظر كثيرون من مستخدمي هواتف "أي أو إس" و"أندرويد"، دخول قرار المنصة التابعة لفيسبوك، بوقف الخدمة عبر أنواع معينة من الهواتف العاملة بهذه الأنظمة، حيز التنفيذ خلال الفترة القادمة.

وتعد هذه الخطوة استكمالا لخطة "واتساب"، التي وضعها بالفعل منذ فترة، حيث لم يتمكن مستخدمو أنظمة تشغيل "مايكروسوفت" من إنشاء حسابات جديدة عبر "واتساب" منذ أوائل هذا العام.

وكان "واتساب" أكد منذ فترة على أن أي شخص لديه هاتف يعمل بنظام ويندوز سيفقد إمكانية استخدام "واتساب" اعتبارا من 31 ديسمبر الجاري.

 

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