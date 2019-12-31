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بيان من "اقتصادية الدقم" حول خدمات الكهرباء والمياه

31 ديسمبر 2019 . الساعة 14:46 بتوقيت مسقط
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◄ منح هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم صلاحيات تنظيم قطاع الكهرباء والمياه  المرتبطة بالمنطقة

◄ الهيئة تعيد إصدار الرخصة الممنوحة لـ"تنوير" بمزاولة الأنشطة الخاضعة لقانون القطاع

الدقم- الرؤية

أعلنت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أنها أصبحت هي الجهة المختصة بتنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به في حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وقالت الهيئة- في بيان صحفي- إنه تم منحها صلاحيات هيئة تنظيم الكهرباء الواردة في قانون تخصيص وتنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (78/2004) وتعديلاته.

وأضافت الهيئة أنه بناء على ذلك قامت الهيئة بإعادة إصدار الرخصة الممنوحة لشركة كهرباء المناطق الريفية بمزاولة أنشطة توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها وتصديرها واستيرادها والتزويد بها، وإنتاج المياه المحلاة المرتبطة بإنتاج الكهرباء، وتشغيل نظام التحكم المركزي وذلك في حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، موضحة أن هذه الرخصة أصبحت نافذة اعتبارا من الأول من يناير 2020.

ودعت الهيئة في بيانها المستثمرين والمشتركين والجمهور إلى التواصل معها في حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى تتعلق بخدمات الكهرباء، موضحة أنها أنشأت وحدة إدارية مستقلة باسم "دائرة تنظيم الكهرباء والمياه" لكي تتولى هذه الاختصاصات.

يشار إلى أن الهيئة تسعى بشكل مستمر للارتقاء بمستوى خدمات الكهرباء والمياه في المنطقة وتلبية احتياجات المستثمرين في ظل النمو المستمر لحركة الاستثمار.

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