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احتفالا بالذكرى (13) على تأسيسها

الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية تعلن 2020 "عام التحالفات الدولية"

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 01:12 م بتوقيت مسقط

الشيخ عبدالله الرواس
المكرم حاتم الطائي
المكرم علي المحروقي

مسقط - الرؤية

أصدرت الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية بيانا صحفيا لها، بمناسبة ختام أعمالها وأنشطتها في المنطقة العربية وفي خارجها لعام 2019م، والذي حمل شعار "عام تمكين الشركاء".

وجاء هذا البيان الصحفي خلال الكشف عن هوية وشعار أنشطة الشبكة الاقليمية لعام 2020 م، بمناسبة تنظيم خاتمة فعاليات عام 2019م، والمتمثل في تنظيمها فعاليات " الملتقى الدولي للسفراء الأمميين للشراكة المجتمعية لعام 2019م " والذي تم عقده في دولة الكويت  برعاية فخرية وحضور معالي الشيخ فواز الخالد الصباح محافظ الأحمدي بدولة الكويت، خلال الفترة ما بين 19-21 ديسمبر 2019م، بحضور شرفي لشخصيات عربية ودولية رفيعة المستوى.

وأعلن سعادة البروفيسور يوسف عبدالغفار رئيس مجلس إدارة الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية في كلمة له  قال فيها " في ختام موسم حافل بالإنجازات للشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية وشركائها في المنطقة العربية وفي خارجها. فشكرا لمن ساهم في صناعة هذه الإنجازات، التي عبرنا من خلالها كمحترفين عن مواطنة حقيقية ومهنية تجاه أوطاننا وقياداتنا الرشيدة. واليوم نقف أمامكم، بعد أن توسعت أنشطة الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية، وأصبحت تعمل حاليا بفضل الله في (11 ) دولة، وبدأنا نسلط جهودنا على تجويد منتجاتها وخدماتها المعززة لتطبيقات المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، وأخلاقيات الأعمال، والتطوع الاحترافي والخدمة المجتمعية. وأسمحوا لي في هذا المقام أن أعلن على أن عام 2020، سيحمل شعار " عام التحالفات الدولية " لأنشطة الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية، حيث يعكس رغبة الشبكة الاقليمية لبناء جسور مع المنظومات الدولية وفق مرجعيات مهنية ومعيارية متميزة، وذلك بعد أن حمل عام 2019م شعار "عام تمكين الشركاء" وحققنا من خلاله إنجازات استثنائية". وبهذه المناسبة فقد حثت الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية أعضائها من مؤسسات وأفراد، وكذلك سفرائها للمسؤولية والشراكة المجتمعية، ومفوضيها المعتمدين، ومستشاريها وخبرائها، وكذلك شركائها في المنطقة العربية وخارجها، إضافة إلى الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية باستدامة دعمها لهذه المؤسسة المهنية، والتي أثبتت خلال الثلاثة عشر عاما من تأسيسها على مساهمتها الحقيقية في بناء المجتمعات، من خلال تحقيقها لانجازات رائدة ساهمت في ترسيخ ممارسات وتطبيقات المسؤولية المجتمعية في منطقتنا.

صومن أبرز الانجازات التي حققتها الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية خلال مسيرتها الممتدة، والتي أشار اليها البيان الصحفي كانت على النحو الآتي:

•        من أوائل المؤسسات العربية المتخصصة في مجال المسؤولية المجتمعية، حيث كان تأسيسها في عام 2007 م.

•        قامت بتأسيس أول أكاديمية متخصصة في مجالات المسؤولية المجتمعية في العالم العربي. وحملت هذه الأكاديمية اسم " الأكاديمية الدولية للمسؤولية الاجتماعية"

•          أطلقت أول برنامج عربي لسفراء المسؤولية المجتمعية بمعايير دولية.

•        أطلقت برنامج أممي لسفراء الشراكة المجتمعية في العالم العربي.

•        تدعم الترويج لممارسات برنامج الأمم المتحدة للاتفاق العالمي وتناصر مبادئه العشرة والمعنية بحقوق الإنسان- وحقوق العمال- والحماية البيئية – ومكافحة الفساد، وانتسبت له منذ عام 2014م.

•        رعت إطلاق يوم عالمي للمسؤولية المجتمعية ليكون 25 سبتمبر من كل عام، ليتوافق مع تبني دول العالم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وقد بدأ العالم يحتفل بهذا اليوم ابتداءا من عام 2016 م، وكانت السابقة الأولى في العالم.

•        تبنت اطلاق برنامج دولي لمفوضين أمميين للترويج لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة2030 .

•        أطلقت منذ عام 2015م أول برنامج بمعايير دولية للمدن العربية المسؤولة مجتمعيا، وفي هذا العام نحتفل بالمدينة العربية الخامسة المسؤولة مجتمعيا.

•        ساهمت الشبكة الاقليمية في تأسيس أول مجلس ومركز للجهات المانحة في العالم الاسلامي.

•        أطلقت أول مدينة رقمية لكبار السن في الدول العربية. والتي تعد اليوم واحدة من أهم المرجعيات البحثية والمعلوماتية في مجالات كبار السن في المنطقة العربية.

•        أطلقت  وكالة أخبارية في مجال المسؤولية المجتمعية- حيث تعد أول وكالة أنباء متخصصة في مجالات المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة عالميا.

•        ساهمت في تأسيس أول مركز للمرأة في مجال المسؤولية المجتمعية في المنطقة العربية.

•        أطلقت وتبت برنامج دولي لتأهيل باحثين في العالم العربي والمتمثل في " الزمالة البحثية المهنية في مجال المسؤولية المجتمعية"

•        دشنت أول مشروع عربي لدعم تزويد المكتبة العربية بإصدارات متخصصة، وكان هذا المشروع هو " الكتاب العربي للمسؤولية المجتمعية"، كما تبت طباعة عشرات الإصدارات المتخصصة.

•        تبنت تصنيف عربي سنوي للمائة شخصية عربية الأكثر تأثيرا في مجال المسؤولية المجتمعية.

•        ساهمت في إطلاق برنامج " المبعوث الدولي لتمكين الشركاء في تعزيز تطبيقات التنمية المستدامة" في العالم العربي.

•        ساهمت في دعم تأسيس الإتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية، كأول اتحاد متخصص في العالم.

•        تبنت تدشين مشروع منصة رقمية لخبراء المسؤولية المجتمعية في الدول العربية.

•        أعلنت عن مشروع عربي لإطلاق كرسي تدريبي في مجال المسؤولية المجتمعية، وذلك لتمكين المتخصصين والمهتمين من الوصول إلى أحدث البرامج التدريبية في مجال المسؤولية المجتمعية عبر الوسيط الرقمي.

•        أسست أول صحيفة عربية متخصصة في مجال المسؤولية المجتمعية تحت اسم " التزام"، والتي تعد حاليا مرجعا مهما للمتخصصين في العالم العربي.

•        كما حظيت الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية وخلال مسيرتها والتي امتدت 13 سنة برعاية ودعم الحكومات العربية والاسلامية، وحققت شراكات دولية متميزة مع العديد من المنظمات الأممية، وكذلك نجحت في تحقيق شراكات نوعية ومستدامة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في المنطقة العربية عبر دوائر تعاونية وتحالفات مهنية يتم من خلالها المساهمة في تنمية مجتمعاتنا العربية.

•        أطلقت جوائز مهنية ذات معيارية مرجعية في عموم المنطقة العربية. حيث تحظى جوائز الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية بمكانة وتقدير من قبل المؤسسات الدولية والمحلية.

•        تعمل الشبكة ومن خلال مقارها الرئيسة ومراكزها المتخصصة، ومكاتبها التمثيلية وشراكاتها المهنية في العديد من الدول. حيث وصلت أنشطتها خلال الثلاثة عشر عاما من تأسيسها الى الدول الآتية: مملكة البحرين- المملكة العربية السعودية- دولة الكويت- دولة قطر- سلطنة عمان- جمهورية السودان- جمهورية تونس - جمهورية لبنان – المملكة المغربية  - جمهورية الهند- الولايات المتحدة الأمريكية.

•        ينتسب إلى عضويتها حاليا نخبة من كبار الشخصيات من وزراء ورؤساء مؤسسات حكومية وخاصة ومجتمعية وخبراء ومتخصصين، بالإضافة إلى كبرى المؤسسات العربية والدولية.

•        تبنت إطلاق أول مجلة عربية محكمة في مجال المسؤولية المجتمعية في المنطقة العربية.

•        أعلنت عن إطلاق "ائتلاف المدن العربية المسؤولة مجتمعيا"

•        كما أعلنت عن تدشينها "نادي الشخصيات العربية الأكثر تأثيرا في مجال المسؤولية المجتمعية".

•        تنتسب الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية إلى عضوية كبرى وأشهر المنظمات والإتحادات الدولية، وأصبحت عضويتها في هذه المنظمات فاعلة ومؤثرة.

•        عملت على تأسيس مكتب متخصص يتبع لها لخدمات منظمات الأمم المتحدة والاتحادات الدولية، ليكون هذا المكتب هو الجسر الذي يحفز منظماتنا الحكومية والخاصة والمجتمعية العربية للإنتساب إلى منظمات الأمم المتحدة والإتحادات والهيئات الدولية والإستفادة من إرثها المعرفي، والتعرف عبرها على أفضل الممارسات والتطبيقات في مجالات تخصصاتهم.

•        تعد الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية مظلة للباحثين عن تحويل مبادراتهم إلى واقع، وتعظيم أثر جهودهم وخبراتهم .

 

وختاما، فإن الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية مؤسسة مهنية دولية  -عملت خلال مسيرتها الممتدة لثلاثة عشر عاما متواصلة لتكون هي المؤسسة الأكثر عطاءا في مجالات المسؤولية المجتمعية في المنطقة العربية  وفي خارجها.

 

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