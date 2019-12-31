الألعاب الإلكترونية تستهوي 35% من العمانيين.. و"فيفا" و"ببجي" بالمقدمة

مسقط - العمانية

أظهرت نتائج استطلاع رأي العمانيين حول استخدام الألعاب الإلكترونية الذي أجراه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أنّ 35% من أفراد الأسر العمانية يمارسون الألعاب الإلكترونية.

وبيّن الاستطلاع أنّ 68% من الأسر العمانية لديها جهاز لوحي (تابلت أو آي باد)، كما أنّ البلاي ستيشن يعتبر أكثر أجهزة الألعاب الإلكترونية انتشارًا بين الأسر العمانية بنسبة 59% يليه جهاز إكس بوكس بنسبة 7%.

وتظهر نتائج الاستطلاع أن الألعاب الرياضية (مثل لعبة فيفا) هي النوع المفضل لدى العمانيين بنسبة 36%، بينما تأتي ألعاب القتال الجماعية عبر الإنترنت (مثل لعبتي بابجي وفورت نايت) في المرتبة الثانية بنسبة 35% ثمّ الألعاب الاستراتيجية بنسبة 30%. ويزيد تفضيل الذكور عن الإناث بشكل ملحوظ للألعاب الرياضية وألعاب القتال الجماعية عبر الإنترنت وألعاب السباق، وألعاب القتال التي تكون بين شخصيتين عادة وفي المقابل تفضل الإناث ألعاب الاستراتيجية، والمغامرة والحركة.

ويقضي العمانيون (18 سنة فأكثر) متوسط 87 دقيقة يوميًا في ممارسة الألعاب الإلكترونية، ويرتفع الوقت إلى 94 دقيقة يوميًا للذكور مقابل 71 دقيقة للإناث، كما ينخفض الوقت بشكل ملحوظ مع ارتفاع مستوى التعليم.

كما يزيد متوسط وقت ممارسة الألعاب الإلكترونية بشكل ملحوظ بين الباحثين عن عمل مقارنة بالمشتغلين والأفراد خارج قوة العمل (108 و80 و88 دقيقة يوميًا على التوالي).