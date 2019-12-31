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5 مشاريع استزراع سمكي في 2020.. و1.626 مليون ريال مبيعات الكوفر

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 08:51 ص بتوقيت مسقط

5 مشاريع استزراع سمكي في 2020.. و1.626 مليون ريال مبيعات الكوفر

 

مسقط - العمانية

قدمت لجنة استزراع الأحياء المائية بوزارة الزراعة والثروة السمكية موافقات مبدئية على أربعة مشاريع ستبدأ الإنتاج في العام المقبل، ومشروع واحد مرخص لاستزراع أسماك الزينة في المياه العذبة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة أمس برئاسة معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية رئيس اللجنة. وبلغ الإنتاج من المشاريع التكاملية لهذا العام 179 طنا من أسماك البلطي بقيمة إجمالية بلغت 268 ألف ريال عماني وبنسبة نمو بلغت 76.4% مقارنة بعام 2018، من 19 مزرعة مرخصة لاستزراع البلطي يتم إمدادها بالزريعة من ثلاث مفرخات داخل السلطنة. فيما بلغ إنتاج مشاريع الاستزراع التجاري لهذا العام 813 طنا من أسماك الكوفر بالمقارنة مع 350 طنا للعام الماضي، وبلغت قيمة الإنتاج لهذا العام مليونا وستمائة وستة وعشرين ألف ريال عماني، ويتم إنتاجها من مشروع الأقفاص العائمة بموقع بحري بولاية قريات.

واطلعت اللجنة على سير العمل في المشاريع الأخرى والمراحل التي وصلت إليها الإنشاءات حيث تم إنجاز 80% من إنشاء المرحلة الأولى من أحواض التربية لمشروع استزراع الروبيان التي من المتوقع تشغيلها خلال شهر مارس 2020. ومن المتوقع تدشين مشروعين لاستزراع الصفيلح العماني خلال العام المقبل. وأقرت اللجنة خلال الاجتماع سحب عدد من التراخيص لمشاريع الاستزراع السمكي التجارية بسبب عدم التزام الشركات بتنفيذ المشاريع على أن يتم الإعلان عن إعادة طرح المواقع للمنافسة بين الشركات في التسجيل المقبل.

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