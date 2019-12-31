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"تربوية الشورى" تستعرض رد "التربية" حول الحافلات المدرسية

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 08:44 ص بتوقيت مسقط

 

مسقط- الرؤية

ناقشت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى صباح أمس الإثنين خطة عملها وبرنامجها التنفيذي لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة التاسعة (2019- 2023)، والتي من المتوقع أن تعرض خلال جلسة المجلس الاعتيادية المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثالث (2019 -2020) لدور الانعقاد السنوي الأول (2019- 2020) من الفترة التاسعة (2019 -2023)، برئاسة سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مقترح برنامج البيانات الوزارية واستضافات عدداً من المعنيين وذلك في إطار اختصاصات اللجنة والتي ستنفذ خلال أدوار الانعقاد السنوية الأربعة من الفترة التاسعة. واستعرضت اللجنة رد وزارة التربية والتعليم حول تقرير اللجنة بشأن موضوع نسيان طلاب المدارس في الحافلات المدرسية، وفي هذا الشأن دارت نقاشات مستفيضة حول أسباب تكرار مسألة نسيان طلاب المدارس في الحافلات المدرسية واقتراح عدد من الحلول لتفادي تلك المشكلات المرتبطة بالنقل المدرسي، وأفاد رد الوزارة بأنه سيتم الأخذ بتوصيات اللجنة الواردة في التقرير. واطلعت اللجنة على بعض إحصاءات التعليم المدرسي الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات والمحالة إلى اللجنة من مكتب المجلس.

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