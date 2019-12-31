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"التنمية الاجتماعية" بالرستاق تستعرض عددا من طلبات الأهالي

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 08:43 ص بتوقيت مسقط

"التنمية الاجتماعية" بالرستاق تستعرض عددا من طلبات الأهالي

 

الرستاق- طالب المقبالي

ناقشت لجنة التنمية الاجتماعية بولاية الرستاق في اجتماعها الرابع لهذا العام، عددا من طلبات الأهالي الخاصة بمشاريع تنموية، وترأس الاجتماع سعادة الشيخ الدكتور هلال بن علي بن سعود الحبسي والي الرستاق رئيس اللجنة، وبحضور كافة أعضاء اللجنة.

وتمَّ خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع الثالث للجنة، كما تم استعراض موضوع استئجار منزل لإحدى الأسر المعسرة. واستعرضت اللجنة طلب أهالي قرية ضبعوت بوادي السحتن لفتح حساب بنكي للمجلس العام، وكذلك طلب أهالي مخطط البشائر للمساهمة في مشروع بناء المجلس العام بالمنطقة، كما تم استعراض خطاب رئيس فرع جمعية إحسان بجنوب الباطنة حول دعم الوحدة المتنقلة للإسعاف، واستعراض أسعار قيمة الأجهزة المطلوبة لمركز الوفاء لتأهيل الأطفال المعاقين بالرستاق، إضافة إلى ما استجد من أعمال، والتي اتخذت اللجنة بشأنها التوصيات المناسبة.

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