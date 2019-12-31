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استعراض الاستعدادات لانطلاق المؤتمر الدولي لأخلاقيات البيولوجيا

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 08:42 ص بتوقيت مسقط

استعراض الاستعدادات لانطلاق المؤتمر الدولي لأخلاقيات البيولوجيا

 

مسقط - الرؤية

عقدت اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا اجتماعها الرابع لهذا العام 2019م، في جامعة السلطان قابوس صباح أمس الإثنين برئاسة سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس الجامعة ورئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة وذلك بقاعة مجلس الجامعة.

واستعرض الاجتماع الاستعدادات لإقامة المؤتمر الدولي الثاني في أخلاقيات البيولوجيا والمزمع إقامته في فبراير 2020، ومن المقرر أن يشارك 12 متحدثا من داخل السلطنة و23 متحدثا من الخارج. وناقش الاجتماع مشاركة اللجنة الوطنية في القمة الثانية للمكتب الإقليمي لشرق البحر الأبيض المتوسط؛ إذ أشاد الكثير من المختصين من المكتب الإقليمي لشرق البحر الأبيض ومنظمة الصحة العالمية واليونسكو بلجنة أخلاقيات البيولوجيا العمانية؛ حيث اكتسبت اللجنة شهرة عالمية في مجال أخلاقيات البيولوجيا. واعتمدت اللجنة برنامج المثمر الثاني بعنوان القضايا الأخلاقية والتشريعية المستجدة في الطب الحيوي والبحث العلمي والذي يتضمن عدة محاور منها:  العلاقة بين أخلاقيات البيولوجيا والتشريعات،  الأخلاقيات المتعلقة بالابتكارات الطبية الحديثة والتشريعات المتعلقة ببداية ونهاية حياة الإنسان والممارسات الطبية والأبحاث والتنظيمات خارج حدود التشريعات وناقشت اللجنة تعديل وتطوير بعض الوثائق المعدة سابقا بما يتناسب والتطورات العلمية الحديثة من قبل اللجنة وتعميمها على جميع الجهات المعنية مع اعتماد وثيقة استخدام الحيوانات في البحوث والتجارب العلمية.

وتناول الاجتماع كيفية النهوض بوثيقة عدم الإنعاش ووثيقة الإجهاض التي تم إعدادها من قبل اللجنة لكي ترى النور على أرض الواقع ويتم العمل بها في جميع المؤسسات الصحية داخل السلطنة بالتعاون مع الجهات المتخصصة، مع مراعاة الإشارة في الوثيقة ومساهمات اللجنة لإعداد هاتين الوثيقتين وغيرهما من الوثائق.

 

 

 

    

 

 

 

 

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