"مؤتمر القانون" يناقش دور التشريعات في دعم خطط التنمية

مسقط- العمانية

ناقش مؤتمر القانون العُماني الرابع الذي جاء بعنوان "إنجازات تشريعية وقانونية إلى مراتب عالمية" جملة من التجارب التشريعية والقانونية بهدف نشر الوعي القانوني والتعريف بالجوانب التاريخية والتطور والتجدد في القانون العماني.

وركز المؤتمر الذي نظمته شركة القانون والحياة على دور التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- في تنظيم الشؤون القانونية والرؤى المستقبلية للقانون العماني وفق توجهات السلطنة لخطط الدولة نحو المستقبل عبر رؤية عُمان 2040. وتم خلال المؤتمر تقديم عدد من أوراق العمل حول المنظومة التشريعية وإدارتها عبر توثيق الجهود المؤسسية في السلطنة لتنظيم شؤون المجتمع في كافة مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرؤى المستقبلية للتشريعات في السلطنة وتطوير التشريعات في قطاع الاتصالات نموذجًا للتميز التشريعي وأهمية التشريعات وتطوير الكفاءات للمرحلة القادمة. واستعرض المؤتمر الجهود التشريعية العُمانية نحو العالمية حيث سلط الضوء على الأثر التشريعي على المؤشرات العالمية ونماذج النجاح العمانية وقصص إنجازها التي يحتذى بها في قطاعات أخرى نحو الاستدامة من خلال أهمية المؤشرات العالمية أهدافها ومصادرها ومصداقيتها والدور التشريعي والرقابي في تكريس سيادة القانون في السلطنة.

وصاحب المؤتمر تدشين المعرض المُصاحب بعنوان "تاريخ عُمان وجلالة السلطان قابوس في جريدة القبس الكويتية"، لداهم محمد القحطاني مستشار "مشروع القبس بريميوم" استعرض ملامح النهضة العمانية منذ بدايتها بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه-.