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الوون الكوري أفضل العملات أداءً في آسيا

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 12:08 ص بتوقيت مسقط

الوون الكوري أفضل العملات أداءً في آسيا

ترجمة- رنا عبدالحكيم

نما الوون عملة كوريا الجنوبية ليصبح العملة الآسيوية الأفضل أداءً لشهر ديسمبر بعد أن كان الأسوأ على مدار 11 شهرًا الماضية، وفق ما ذكرت وكالة بلومبرج.

وكانت المحفزات الكامنة وراء انتعاش العملة: اتفاق تجاري مبدئي بين الولايات المتحدة والصين وهما أكبر شريكين تجاريين لكوريا الجنوبية، وتحسين البيانات المحلية التي تشير إلى أن الاقتصاد يتجه نحو المنعطف بعد سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة.

وقفز الوون بنسبة 1.7% هذا الشهر بعد أن قال الرئيس دونالد ترامب في 13 ديسمبر إن الولايات المتحدة والصين قد توصلتا إلى اتفاق تجاري من مرحلة واحدة، مما ساعد على الحد من أي تصعيد إضافي للنزاع الذي هبط أصول الأسواق الناشئة هذا العام.

ساعد الارتفاع في التوقعات الاقتصادية الكورية أيضًا على تأجيج اتجاه الوون. ارتفعت ثقة المستهلك إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر في نوفمبر، في حين تباطأ تباطؤ الصادرات والواردات، وارتفع مؤشر التصنيع للشهر الثاني. يتوقع الاقتصاديون أن تستمر بيانات الإنتاج الصناعي والتضخم هذا الأسبوع في الاتجاه الإيجابي الأخير، وفقًا لاستطلاعات بلومبرج.

ولا تزال هناك تحديات أمامنا. قال بنك كوريا يوم الجمعة أن الشكوك حول النمو الاقتصادي ما زالت مرتفعة وستواصل إدارة أسعار الفائدة "بشكل مريح". خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو ومرة أخرى في أكتوبر لتحفيز النمو.

وشكل سعر الصرف الوون بالدولار ما يسمى تقاطع الموت في وقت سابق من هذا الشهر، مع انخفاض المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا إلى ما دون 200 يوم. يشير هذا إلى أن الدولار سوف يستمر في الضعف مقابل الوون.

وفي الوقت نفسه، يشير مقياس الزخم الرئيسي إلى أن التوقعات الخاصة بالوون والدولار لا تزال تميل نحو الجانب السلبي لأنها أقل من الصفر. وعلى كل الأحوال فكل الأساسيات والمؤشرات الفنية تظهر أن عام 2020 سيكون عاما أفضل في كوريا الجنوبية.

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