2019.. فأل الخير على الأندية والمنتخبات العربية

◄ "الزعيم" يرفع درع الدوري.. و"الكأس الغالية" تستقر في العفية

◄ نظيرة الحارثية أول عمانية تصعد قمة إيفرست

◄ تتويج الترجي والهلال والزمالك والعهد بالألقاب القارية

◄ أبوظبي تنظم كأس آسيا بنجاح.. والقاهرة تبهر القارة السمراء

◄ الجزائر بطلا لإفريقيا.. والبحرين تحرز لقب الخليج لأول مرة

الرؤية - أحمد السلماني- وليد الخفيف

شهد العام 2019 أحداثا رياضية أسعدت الملايين وأبكت آخرين، إذ حفلت الأجندة الرياضية بالبطولات والمنافسات، لكن إجمالا يمكن القول إن هذا العام الذي نودعه بعد سويعات قليلة، قد حمل الخير لعدد كبير من المنتخبات والأندية العربية، بعدما عانقت المجد ورفعت الكؤوس في ذلك العام..

فعلى المستوى المحلي، احتفلت جماهير نادي ظفار بتتويج فريقها الأول لكرة القدم بطلا للدوري، بعد موسم مكلل بالنجاحات دون خسارة، أمّا لقب الكأس الغالية فاستقر في خزائن نادي صور إثر الفوز على فنجاء في المباراة النهائية.

وتوج النصر بلقب كأس صاحب الجلالة السلطان قابوس للهوكي بعد تغلبه على أهلي سداب 2/ 1 في النهائي، وحصل نادي أهلي سداب على المركز الاول في مسابقة كأس جلالة السلطان للشباب.

واحتضنت السلطنة عددا من المنافسات القارية في كرة القدم والهوكي، واستمرت جهود الحكومة قدما في تنفيذ برامجها الرامية لتطوير البنى الأساسية لتشمل ربوع السلطنة، إذ شهد العام افتتاح مجمع الرستاق الرياضي ليدخل الخدمة رسميا في أمسية كروية جمعت بطل الدوري وبطل الكأس في ليلة التتويج بالسوبر.

وعلى مستوى الهيئات، انتخب السيد خالد بن حمد البوسعيدي رئيسا للجنة الأولمبية العمانية خلفا لخالد الزبير الذي استقال من منصبه، ليكمل البوسعيدي الفترة المتبقية من عمر المجلس الحالي.

ومن حيث التنظيم، استضافت السلطنة بنجاح بطولة كأس الاتحاد الآسيوي للهوكي للشباب الذي توج بها منتخب الصين فيما حل منتخبنا ثانيا والصين تايبيه ثالثا بعد فوزها على أوزبكستان.

وسجل العام 2019 تقدمًا ملحوظا في أداء بعض المنتخبات والفرق، حيث تخطى المنتخب الأول لكرة القدم مرحلة التصفيات ليضرب موعدا مع نهائيات آمم أسيا التي أقيمت بداية العام في الإمارات، فنجح لأول مرة في تاريخه من تجاوز الدور الأول قبل أن يودع من دور الـ 16 أمام إيران.

وواصل منتخب كرة القدم الشاطئية نجاحه، فبلغ نهائيات كأس العالم باراجواي 2019م غير أنه خرج من الدور الأول بعد خسارته من البرازيل وفوزه على نيجيريا وخسارته من البرتغال.

واستضافت البحرين التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا لكرة القدم للصالات، ونجح منتخبنا تحت قيادة يونس الفهدي في حجز بطاقة التأهل لأول مرة في تاريخه، ليضرب موعدا مع تركمنستان 2020.

واحتفت الشؤون الرياضية بتخريج 680 لاعبًا من منتسبي مراكز إعداد الناشئين لدفعة 2015. وحقق أبطال الأولمبياد الخاص العماني 49 ميدالية متنوعة في 14 مسابقة خلال منافسات دورة الألعاب للأولمبياد الخاص والتي أقيمت في أبوظبي الإماراتية خلال شهر مارس 2019م، كما توج منتخبنا الوطني لكرة القدم للولمبياد الخاص بطلا لذات الدورة.

وأحرز لاعب منتخبنا الوطني للتايكواندو محمد بن سلطان المحروقي الميدالية البرونزية في وزن تحت 58 كجم وذلك في بطولة مملكة إسبانيا المفتوحة G1.

ونجحت العمانية نظيرة بنت أحمد الحارثية في الوصول لقمة جبل إيفرست، الأمر الذي دعا معالي الشيخ وزير الشؤون الرياضية لتكريمها.

وحصل منتخبنا الوطني للبولينج على المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة العربية التاسعة للرجال والخامسة للنساء التي أقيمت بالقاهرة بعد أن حصد المنتخب خمس ميداليات خلال البطولة.

وتوج منتخبنا الوطني لبناء الأجسام والفيزيك بست ميداليات ملونة منها ميداليتان ذهبيتان و٤ ميداليات برونزية في ختام منافسات بطولة غرب آسيا لبناء الأجسام والفيزيك التي أقيمت بمملكة البحرين في أبريل الماضي.

وتأهل منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية إلى نهائيات كأس العالم لكرة اليد الشاطئية المقرر إقامتها في إيطاليا عام 2020.

لكن في المقابل شهد العام تراجعات في جوانب أخرى، حيث ظهر منتخب الناشئين لألعاب القوى بأداء هزيل في بطولة غرب آسيا التي اقيمت ببيروت، وأحرز 10 ميداليات حل بها في المركز التاسع من بين 11 دولة.

وتعثر المنتخب الأولمبي في بلوغ نهائيات أمم آسيا، وبالتالي لم ينافس على بلوغ اولمبياد طوكيو 2020، ولم ينجح أيضا منتخب الشباب من بلوغ نهائيات أمم آسيا، فيما حصل منتخب الناشئين على البطاقة المؤهلة للنهائيات بفارق الأهداف.

وبعد ولادة متعثرة أقيمت بطول خليجي 24 في قطر بمشاركة كل المنتخبات، غير أنّ منتخبنا فقد اللقب الذي حققه في الكويت بالخروج من دور المجموعات، قبل أن يظفر البحرين بلقبه الأول. الخروج من خليجي 24 دعا اتحاد الكرة لإقالة الهولندي كومان، كما تمّ إعفاء مدرب الشباب يعقوب الصباحي من منصبه.

وشهد العام 2019 إشهار اتحاد رياضي وثلاث لجان، إذ أصدر معالي الشيخ وزير الشؤون الرياضية قرارًا بإشهار الاتحاد العماني للجولف، وإشهار ثلاث لجان رياضية جديدة للاسكواش والمبارزة والريشة الطائرة.

وفقدت السلطنة بطل العدو العماني عبد الله الحيدي الذي رحل عن عالمنا في سبتمبر الماضي، وكان قد سبق له التتويج بفضية 400م حواجز وبرونزية التتابع في 400م حواجز، وذهبية 400م حواجز في البطولة الخليجية التي نظمتها الكويت في 2003.

حصاد الرياضة العربية 2019.

وعلى المستوى الخليجي، استضافت الإمارات العربية المتحدة نهائيات آمم آسيا في نسختها السابعة عشر؛ حيث انطلق السباق القاري في 5 يناير واستمر حتى 1 فبراير 2019، فكانت الإمارات فأل خير على المنتخب القطري الذي عانق اللقب لأول مرة في تاريخه، وبات من حق العنابي أن يمثل القارة الصفراء في كأس القارات المرتقب إقامته في 2021.

واحتضنت القاهرة نهائيات كأس الأمم الإفريقية في نسختها الثانية والثلاثين خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019، فنظمت الاستحقاق بالامتياز بحسب ما أشارت كل التقارير، غير أنّ عاملي الأرض والجمهور لم يشفعا لتتويج منتخب الفراعنة باللقب الثامن، ليذهب لمحاربي الصحراء إثر الفوز على أسود الترينجا في النهائي بهدف دون رد، ليحقق الجزائر لقبه الثاني في تاريخه.

وشهدت البطولتان الآسيوية والإفريقية لأول مرة زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 16 إلى 24 منتخبا، الأمر الذي حقق عوائد اقتصادية للاتحادين الآسيوي والإفريقي.

وبدون خسارة تمكن منتخب مصر الأولمبي من تحقيق لقب بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 (تحت 23 عاما) في النسخة الثالثة التي أُقيمت في مصر، بعد الفوز على منتخب جنوب إفريقيا ليضرب المصريون موعدا مع أولمبياد طوكيو.

وحمل العام 2019 الخير للأندية العربية؛ حيث توج الترجي التونسي بطلا لدوري أبطال إفريقيا، وتوج الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه المرصع بالألقاب. أمّا لقب كأس الاتحاد الإفريقي فكان من نصيب الزمالك المصري على حساب نهضة بركان المغربي، وعانق العهد البناني لقب كأس الاتحاد الآسيوي.

واستضافت قطر بمجمع حمد للرياضات المائية الجولة السابعة والأخيرة من بطولة كأس العالم للسباحة 2019 والتي نظمها الاتحاد القطري للسباحة، بمشاركة 210 سباحين وسباحات من 44 دولة بالإضافة إلى 60 سباحا من الأندية المحلية.

واستضافت مصر كأس العالم للاسكواش 2019 للنساء تحت سفح إهرامات الجيزة ونجحت المصرية نور الشربيني في التتويج بلقب بعد الفوز على مواطنتها رنيم الوليلي.

واستضافت قطر بطولة كأس العالم للأندية؛ حيث توج ليفربول الإنجليزي باللقب على حساب فلامنجو البرازيلي. كما أقيمت بقطر خلال الفترة ما بين 27 سبتمبر و6 أكتوبر 2019 بطولة العالم لألعاب القوى في استاد خليفة الدولي متعدد الأغراض الذي تم تجديده، وذلك بمشاركة أبرز نجوم أم الألعاب.

واستضافت الرياض مباراة كأس السوبر الإيطالي، التي جمعت بين فريقي يوفنتوس ونظيره لاتسيو، وذلك يوم 22 ديسمبر، وتوج الاخير باللقب.

*حصاد الساحة العالمية 2019

وشهد العام 2019 تفوق الكرة الإنجليزية إثر تتويج ليفربول بطلا لدوري أبطال أوروبا كما رفع كأس العالم للأندية، فيما عانق تشيلسي لقب الدوري الأوروبي.

وعلى مستوى القارات، توجت البرازيل بطلا لكوبا أمريكا لتنتزع لقبه التاسع.

وتمكن لاعب برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي من فض الاشتباك بينه وبين غريمه لاعب يوفنتوس ومنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، فيما يخص الجوائز الفردية وبالتحديد جائزة الكرة الذهبية، حيث أحرز البرغوث الأرجنتيني الكرة الذهبية لهذا العام 2019، والتي تعد السادسة في مسيرته الرياضية، متقدمًا على منافسه الأبرز "الدون" البرتغالي الذي حاز على 5 كرات ذهبية.