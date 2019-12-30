"محافظي المركزي" يستعرض أداء الاستثمارات الخارجية وحجم تمويل "الصغيرة والمتوسطة"

مسقط - الرؤية

عَقَد مجلسُ مُحافظي البنك المركزي العماني، أمس، اجتماعَه الرابع لهذا العام، برئاسة معالي سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي نائب رئيس مجلس المحافظين؛ وذلك بمقر البنك في الحي التجاري بمطرح.

واستعرضَ المجلس أهمَّ التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية في السلطنة خلال الربع الرابع من العام الجاري، كما استعرضَ المجلس المركزَ الماليَّ للبنك، وتقريرًا حول أداء الاستثمارات الخارجية، ومستوى تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى المصارف، وتقريرًا حول بيانات السلامة المالية ومؤشرات الأداء للقطاع المصرفي؛ من خلال تقارير الإشراف والرقابة.

وناقش المجلس خطة تعزيز كفاءة السياسة النقدية للبنك المركزي العماني، واعتمد الموازنات السنوية للبنك المركزي للعام 2020م.