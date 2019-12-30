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"أوكيو" تنظم ندوة للتوعية بسلامة خطوط الغاز في صور

الإثنين 30 ديسمبر 2019 08:03 م بتوقيت مسقط

"أوكيو" تنظم ندوة للتوعية بسلامة خطوط الغاز في صور

صور - الرؤية

نظَّمتْ شركة أوكيو ندوة حول سلامة مرافق وخطوط الغاز الطبيعي في لاية صور بمحافظة الشرقية، تحت رعاية سعادة سالم بن عبدالله المدحاني والي الكامل والوافي، وبحضور عدد من ممثلي ولايات المحافظة ومديري المؤسسات الحكومية وممثلي مختلف الجهات ذات الصلة.

وسلَّطتْ الندوة الضوء على الجوانب المتعلقة بالأهمية الاقتصادية لمرافق وخطوط أنابيب الغاز الطبيعي، وأبرز التحديات التي تواجهها وكيفية حمايتها. وبناءً على المرسوم السلطاني رقم 8/2011م، تم تحديد منطقة إحرامات خطوط أنابيب النفط والغاز بعرض 25 مترا على جانبي خط الأنابيب، وتستخدم من أجل توفير حاجز وقائي لخطوط الأنابيب والمعدات المرتبطة به؛ وذلك لمواجهة أي ضرر خارجي؛ إذ تتيح الدخول لطواقم ومعدات صيانة خط الأنابيب، وتمكين العامة من التعرف على مسار خطوط الأنابيب للحد من تعرضهم للمخاطر المحتملة المرتبطة بالأنابيب ذات الضغط العالي.

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