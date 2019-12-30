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تعاون بين "كريدت عمان" و"ملاءة" لتوفير المعلومات الائتمانية

الإثنين 30 ديسمبر 2019 08:02 م بتوقيت مسقط

تعاون بين "كريدت عمان" و"ملاءة" لتوفير المعلومات الائتمانية

مسقط - الرؤية

وقّعتْ وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية "كريدت عمان" ومركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية "ملاءة"، اتفاقية تعاون في مجال توفير المعلومات الائتمانية.. ووقَّع الاتفاقية من جانب كريدت عمان الشيخ خليل بن أحمد الحارثي الرئيس التنفيذي، ومن جانب المركز عادل بن خليفة السعدي المدير العام للمركز.

وتُنظِّم الاتفاقية تبادل الخبرات بين الطرفين، والاستفادة من خدمات المركز في مجال توفير المعلومات الائتمانية للمساعدة في اتخاذ القرارات الائتمانية التي تتخذها كريدت عمان للمشترين؛ من خلال الحصول على معلومات متكاملة، ومعرفة الجدارة الائتمانية للشركات المحلية داخل السلطنة قبل إصدار بوالص التأمين وتحديد سقوف الائتمان، والذي سيؤدي للتقليل من المخاطر الائتمانية المحتملة، وكذلك سرعة إنجاز وإصدار البوالص التأمينية.

ويهدفُ مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية إلى المساهمة في تقليل المخاطر الائتمانية والمالية ونسب التعثر، ويخدم الطلب المتزايد على المعلومات الائتمانية والمالية لتعزيز عمليات اتخاذ القرار وتحديد المخاطر. ولدى "كريدت عمان" العديد من الاتفاقيات داخل وخارج السلطنة في مجالات عديدة؛ منها: تبادل الخبرات والمعلومات الائتمانية لتعزيز مكانتها والرقي بالمصنِّعين والمصدِّرين.

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