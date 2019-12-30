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إصدار شهادات تسجيل لـ11 مبيدا زراعيا

الإثنين 30 ديسمبر 2019 08:02 م بتوقيت مسقط

إصدار شهادات تسجيل لـ11 مبيدا زراعيا

 

مسقط - الرؤية

عقدتْ لجنة تسجيل المبيدات، أمس، اجتماعها الثاني عشر، بديوان عام وزارة الزراعة والثروة السمكية، برئاسة المهندس صالح بن محمد العبري مدير عام التنمية الزراعية رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة الممثلين لمختلف الجهات الحكومية؛ وتشمل: الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، والإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية، ووزارة الصحة، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة البيئة والشؤون المناخية، ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وبلدية مسقط.

ورحَّب رئيس اللجنة بالأعضاء، وأشاد بجهودهم، وما تم إنجازه في المرحلة الماضية، وتم استعراض 11 ملف تسجيل مبيد زراعي، وتم إقرارها. وناقش الأعضاء مختلف الجوانب الفنية المتعلقة بطلبات التسجيل، واتخاذ القرارات المناسبة وفق المرجعيات الدولية والدراسات الفنية من قبل الجهات المختصة.

يُشار إلى استلام وزارة الزراعة والثروة السميكة خلال الفترة الماضية 350 طلب تسجيل مبيد، وتمت مراجعة 118 طلبا منها، وتسجيل 100 مبيد، وإصدار شهادات التسجيل لها.

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