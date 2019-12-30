الإثنين, 30 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
24 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

البنك الأهلي يدمج خدماته في "الدفع عبر الهاتف النقال"

الإثنين 30 ديسمبر 2019 07:15 م بتوقيت مسقط

البنك الأهلي يدمج خدماته في "الدفع عبر الهاتف النقال"

 

 

مسقط - الرؤية

أعلن البنك الأهلي -البنك الأسرع نموًّا في السلطنة- إضافة نظام الدفع عبر الهاتف النقال إلى تطبيقاته المصرفية؛ في إطار متطلبات البنك المركزي العماني الرامية لإثراء التجربة المصرفية في السلطنة؛ حيث يتماشى هذا التحديث مع أهداف البنك لتقديم حلول مصرفية مبتكرة وعصرية لعملائه في السلطنة.

وتعدُّ الطريقة الجديدة آمنة وسهلة لتحويل الأموال، فقط بتسجيل رقم الهاتف النقال للعميل ودون الحاجة لمعرفة أو تسجيل رقم حسابه؛ وذلك عبر تطبيق البنك الأهلي للهاتف النقال. ويتناغم نظام الدفع عبر الأجهزة النقالة مع تطبيق محفظة البنك الأهلي والخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال؛ إذ يمكِّن ذلك المستخدمين من تحويل الأموال إلى مستخدمين آخرين بسهولة ويسر وآمان. وبمجرد تسجيل المرسل والمستلم على نظام الدفع عبر الهاتف النقال، يُمكن إجراء التحويل من شخص إلى آخر من الحساب أو المحفظة الافتراضية للمستلم. كما يمكن بدء "إرسال الأموال" باستخدام رقم الهاتف النقال أو الاسم المستعار، أو عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، وكذلك يمكن بدء "جمع الأموال" باستخدام الاسم المستعار للمستلم أو رقم الهاتف النقال.

والخدمة متاحة على مدار الساعة، ويمكن لعملاء البنك الأهلي الآن التسجيل على نظام الدفع عبر الأجهزة النقالة؛ حيث يُمكنهم بدء تحويل الأموال إلى كل من عملاء البنك الأهلي وعملاء البنوك الأخرى في السلطنة، عبر استخدام رقم الهاتف النقال المسجل أو الاسم المستعار أو رمز الاستجابة السريعة (QR Code)؛ وذلك بعد قيام العميل بتفعيل المحفظة في الهاتف، وتسجيل البيانات الجديدة بكل سهولة ويسر؛ حيث تتوافر هذه الخدمة الجديدة باللغتين العربية والإنجليزية للهواتف والأجهزة الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، والهواتف والأجهزة الذكية الأخرى.

وقال منير البلوشي مساعد المدير العام رئيس الفروع بالبنك الأهلي: نسعى دائماً لتقديم خدمات مبتكرة ومنتجات رائدة مع التركيز في الوقت نفسه على تطبيق أحدث معايير الأمن والسلامة، وهذا ما يميز البنك الأهلي؛ حيث يقوم على الدوام بتطبيق أحدث ما توصلت إليه التقنية وتقديم مجموعة واسعة من أفضل الخدمات المصرفية سهلة الوصول والاستخدام للعملاء حيثما كانوا؛ وذلك من خلال مختلف القنوات المصرفية الإلكترونية السهلة والمتنوعة وعلى مدار الساعة".

ويعمل نظام الدفع عبر الهاتف النقال على نموذج موحد لخدمات التحويل والمقاصة بين مختلف الأنظمة المصرفية  التي تعمل عبر الهاتف النقال والتي تديرها بنوك مختلفة داخل السلطنة، حيث إنه سهل الاستخدام؛ فقد تم تصميم هذا الحل الموحد للمعاملات المصرفية بشكل أسرع وأكثر كفاءة وأمانا.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

19 نوفمبر 2019

البنك المركزي يطلق النظام المُحدث لمقاصة الدفع عبر الهاتف النقال

المزيد

08 نوفمبر 2016

بنك ظفار يعزز خدماته المصرفية عبر تطبيق الهاتف النقال

المزيد

31 يوليو 2017

"البنك الوطني" يطرح "المحفظة الإلكترونية" من خلال "مقاصة الدفع عبر الهاتف النقال"

المزيد

23 يوليو 2017

"المركزي" يطلق نظام مقاصة الدفع عبر الهاتف النقال لتطوير أنظمة المدفوعات في السلطنة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

إعلان السلطان قابوس للمؤتلف الإنساني يضيء 2019 بنور التسامح والتعايش العماني

المحليات - أخبار

"كريسماس في مكة" و"بلاد تركب العنكبوت" و"زوجتي من الجن".. أبرز روايات 2019

المحليات - ثقافة

"تنبؤات 2020": إتمام "البريكست" وأفول نجم ميركل وريادة الصين في "الجيل الخامس"

دولي - أخبار

"اختلاسات التربية" ومقتل أسرة عمانية وحادث "مواصلات".. الأكثر قراءة على موقع الرؤية في 2019

المحليات - أخبار

النقل تحدد 20 يناير موعدًا لافتتاح طريق الشرقية السريع

الاقتصاد - محلي

وفد من الخدمة المدنية يشارك في اجتماعات الأمانة العامة للتعاون الخليجي بالرياض

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أمير قطر يصدر قرارا جديدا .. وإشادة سعودية

دولي - أخبار

تقرير لـ"الشورى" يكشف تناقض البيانات الرسمية بشأن الباحثين عن عمل.. والعدد الحقيقي "3 أضعاف المُعلن"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

توقعات بحالة جوية في بحر العرب .. وأمطار متوقعة على السلطنة والإمارات والسعودية

المحليات - أخبار

بالصور.. إصابات متفرقة في اصطدام حافلة طلابية على طريق عبري حفيت

المحليات - أخبار

بالفيديو .. ظهور جديد للشيخ خليفة بن زايد

دولي - أخبار

بالفيديو.. الشرطة الأمريكية تقتل مبتعثا قطريا

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة