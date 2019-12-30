البنك الأهلي يدمج خدماته في "الدفع عبر الهاتف النقال"

مسقط - الرؤية

أعلن البنك الأهلي -البنك الأسرع نموًّا في السلطنة- إضافة نظام الدفع عبر الهاتف النقال إلى تطبيقاته المصرفية؛ في إطار متطلبات البنك المركزي العماني الرامية لإثراء التجربة المصرفية في السلطنة؛ حيث يتماشى هذا التحديث مع أهداف البنك لتقديم حلول مصرفية مبتكرة وعصرية لعملائه في السلطنة.

وتعدُّ الطريقة الجديدة آمنة وسهلة لتحويل الأموال، فقط بتسجيل رقم الهاتف النقال للعميل ودون الحاجة لمعرفة أو تسجيل رقم حسابه؛ وذلك عبر تطبيق البنك الأهلي للهاتف النقال. ويتناغم نظام الدفع عبر الأجهزة النقالة مع تطبيق محفظة البنك الأهلي والخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال؛ إذ يمكِّن ذلك المستخدمين من تحويل الأموال إلى مستخدمين آخرين بسهولة ويسر وآمان. وبمجرد تسجيل المرسل والمستلم على نظام الدفع عبر الهاتف النقال، يُمكن إجراء التحويل من شخص إلى آخر من الحساب أو المحفظة الافتراضية للمستلم. كما يمكن بدء "إرسال الأموال" باستخدام رقم الهاتف النقال أو الاسم المستعار، أو عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، وكذلك يمكن بدء "جمع الأموال" باستخدام الاسم المستعار للمستلم أو رقم الهاتف النقال.

والخدمة متاحة على مدار الساعة، ويمكن لعملاء البنك الأهلي الآن التسجيل على نظام الدفع عبر الأجهزة النقالة؛ حيث يُمكنهم بدء تحويل الأموال إلى كل من عملاء البنك الأهلي وعملاء البنوك الأخرى في السلطنة، عبر استخدام رقم الهاتف النقال المسجل أو الاسم المستعار أو رمز الاستجابة السريعة (QR Code)؛ وذلك بعد قيام العميل بتفعيل المحفظة في الهاتف، وتسجيل البيانات الجديدة بكل سهولة ويسر؛ حيث تتوافر هذه الخدمة الجديدة باللغتين العربية والإنجليزية للهواتف والأجهزة الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، والهواتف والأجهزة الذكية الأخرى.

وقال منير البلوشي مساعد المدير العام رئيس الفروع بالبنك الأهلي: نسعى دائماً لتقديم خدمات مبتكرة ومنتجات رائدة مع التركيز في الوقت نفسه على تطبيق أحدث معايير الأمن والسلامة، وهذا ما يميز البنك الأهلي؛ حيث يقوم على الدوام بتطبيق أحدث ما توصلت إليه التقنية وتقديم مجموعة واسعة من أفضل الخدمات المصرفية سهلة الوصول والاستخدام للعملاء حيثما كانوا؛ وذلك من خلال مختلف القنوات المصرفية الإلكترونية السهلة والمتنوعة وعلى مدار الساعة".

ويعمل نظام الدفع عبر الهاتف النقال على نموذج موحد لخدمات التحويل والمقاصة بين مختلف الأنظمة المصرفية التي تعمل عبر الهاتف النقال والتي تديرها بنوك مختلفة داخل السلطنة، حيث إنه سهل الاستخدام؛ فقد تم تصميم هذا الحل الموحد للمعاملات المصرفية بشكل أسرع وأكثر كفاءة وأمانا.