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"المها" تدشن محطة الوقود الـ226 في الغافات بولاية بهلاء

الإثنين 30 ديسمبر 2019 07:14 م بتوقيت مسقط

"المها" تدشن محطة الوقود الـ226 في الغافات بولاية بهلاء

 

 

بهلاء - الرؤية

احتفلتْ شركة المها لتسويق المنتجات النفطية -الأكثر انتشاراً في السلطنة- بافتتاح محطة وقود جديدة في منطقة الغافات بولاية بهلاء، بحضور المهندس حمد بن سالم المغدري الرئيس التنفيذي للشركة، وصاحب الامتياز الدكتور سيف المعني، وعدد من المسؤولين بالشركة، وجمع غفير من أهالي الولاية؛ وبذلك يرتفع عدد إجمالي محطات "المها" إلى 226 محطة منتشرة في مختلف محافظات وولايات السلطنة.

ويأتي افتتاح المحطة استمراراً لسياسة "المها" التوسعية في إطار خطتها الإستراتيجية التي ترتكز على انتشار شبكة محطاتها وخدمة جميع المناطق؛ وذلك من خلال تقديم خدماتها ومنتجاتها ذات الجودة العالية لتغطي كافة ولايات السلطنة. حيث تلبي المحطة الجديدة احتياجات أهالي المنطقة وسائقي المركبات من مختلف منتجات الوقود وزيوت المحركات. وقام المهندس حمد المغدري الرئيس التنفيذي للشركة بقص الشريط؛ إيذاناً بافتتاح المحطة وتشغيلها للجمهور، الذي أكد أن الشركة لن تألو جهدا في توفير منتجاتها وتقديم أفضل الخدمات لزبائنها في مختلف ولايات السلطنة، وهي ماضية بناء محطات جديدة وتحديث محطاتها القائمة بحلة حديثه وبتصميم عصري يلبي طموحات ومتطلبات العملاء، مشيراً إلى أن الشركة تسعى دائما لتوفير أعلى معدلات الرضا لزبائنها، وتُسهم في دعم المشاريع التنموية والخدمية التي تشهدها البلاد، موضحاً أنَّ عدد محطات المها في ولاية بهلاء يبلغ 4 محطات، فيما يبلغ عدد الإجمالي في محافظة الداخلية 22 محطة.

وعلى هامش الحفل، صدحت الفنون التقليدية بأهازيجها الوطنية الجميلة التي نالت استحسان الحضور.

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