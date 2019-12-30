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السلطنة تحتفل بيوم "الحياة الفطرية" في دول الخليج العربي

الإثنين 30 ديسمبر 2019 07:10 م بتوقيت مسقط

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مسقط - وزارة البيئة

احتفلت وزارة البيئة والشؤون المناخية، صباح أمس الإثنين، في محمية القرم الطبيعية بيوم الحياة الفطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والذي يصادف 30 ديسمبر من كل عام، وذلك تحت رعاية سعادة نجيب بن علي الرواس وكيل الوزارة، تحت شعار الاحتفال هذا العام "نحو سياحة بيئية مستدامة".

 واختارت الوزارة محمية القرم الطبيعية مقرًا للاحتفال هذا العام، إيمانًا منها بأهمية السياحة البيئية ودورها في تعزيز المحافظة على الحياة الفطرية والاستمتاع بالطبيعة والتراث الثقافي والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، خصوصًا مع الزيادة الكبيرة في السياحة البيئية عالميًا والتي ارتفعت حوالي 15%‎ خلال السنوات الماضية من إجمالي الإنفاق السياحي العالمي، وفقًا لمنظمة السياحة الدولية.

بدأ الحفل بكلمة ألقاها المهندس سليمان بن ناصر الأخزمي مدير عام صون الطبيعة بالوزارة أشار فيها إلى أنَّ السياحة البيئية العمانية تتمركز في عدة مكونات طبيعية، منها جبال السلطنة حيث تبرز جمال المناظر الطبيعية الخلابة مدعومة بالحياة البرية، وتتصف أنشطة السياحة البيئية في الجبال بشيء من المتعة والمُغامرة، حيث تقام رياضة تسلق الجبال، والمشي بينها، والتخييم الجماعي، واكتشاف الكهوف، كما تعد الصحاري إحدى أهم المواقع السياحية في السلطنة.

وأكد الأخزمي على أنَّ المحميات الطبيعية تشكل حجر الزاوية في السياحة البيئية في السلطنة بما تحويه من ثروات طبيعية فريدة وتنوع بيئي جذاب وعناية فائقة بالحياة البرية والبحرية.

واشتمل الحفل على محاضرة حول المحميات الطبيعية والأنشطة السياحية الممكن مُمارستها في المحميات، قدمها المهندس أحمد بن سعيد الشكيلي مدير دائرة المحميات الطبيعية، قام خلالها باستعراض كيفية إدارة السياحة البيئية المستدامة بالمحميات الطبيعية، كما تطرق إلى أساليب حماية الحياة الفطرية وإنشاء المحميات الطبيعية.

 

 

 

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