"التنمية الاجتماعية" تستعرض أهدافها الاستراتيجية في ملتقى "التخطيط والتطوير"

مسقط- الرؤية

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية مُمثلة بدائرة التخطيط والتطوير، أمس الإثنين، الملتقى السنوي الأول للتخطيط والتطوير، بحضور معالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني، وزير التنمية الاجتماعية، وسعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي، وكيل الوزارة، وعدد من مديري العموم والمسؤولين بالوزارة.

وفي كلمة الوزارة أشاد سعادة الدكتور يحيى المعولي، وكيل التنمية الاجتماعية، بالجهود المبذولة من قبل جميع العاملين، مؤكداً على أن العمل يجري وفق الأهداف المرسومة في استراتيجية العمل الاجتماعي (٢٠١٦-٢٠٢٥)، حيث تساهم في اختيار الموضوعات وتوجيه الجهود التي تبذل في عمل الخطط السنوية للوزارة. وأشار سعادته إلى أهداف التنمية المستدامة ودور الوزارة الكبير في تقديم السلطنة للتقرير الطوعي في مدينة نيويورك مؤخرا، لأنها شريكة أساسية فيما تبذله السلطنة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفاً أنَّ تنوع البرامج التي لدى الوزارة بمختلف المسميات تصب في التنمية الاجتماعية، وتطرق سعادة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية إلى النشرة الإحصائية والتي تشكل أهمية بالغة جدا خصوصا إذا ما تمَّ توظيفها في التخطيط، كونها تعطي أرقاماً دقيقة وحقيقية وبحاجة إلى تحليل مستمر.

من جانبه قال محمد بن أحمد المحروقي مدير عام المديرية العامة للتخطيط والدراسات إنَّ هذا الملتقى يأتي لمراجعة الجهود التي بذلت خلال هذا العام، والتطرق للملاحظات التي من شأنها أن تكون عناصر يستفاد منها لإعداد خطة العام المقبل.