شرطة عمان السلطانية تفتتح مبنى الخدمات الجديد لمركز محوت

محوت - الرؤية

افتتحت شرطة عُمان السلطانية صباح اليوم الإثنين الموافق 30/12/2019م المبنى الجديد لمركز شرطة محوت ومبنى الخدمات بالولاية في محافظة الوسطى، وذلك تلبية للاحتياجات الحالية والمستقبلية وتقديم أفضل الخدمات الأمنية والشرطية

رعى الافتتاح سعادة الشيخ معضد بن محمد اليعقوبي، محافظ الوسطى وبحضور اللواء سليمان بن محمد الحارثي، مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية وعدد من أصحاب السعادة وكبار ضباط شرطة عُمان السلطانية وقوات السلطان المسلحة والأجهزة الأمنية ومسؤولي المصالح الحكومية والمشايخ والمواطنين بالمحافظة.

بدأت مراسم الافتتاح بالاستعراض العسكري، ثم أدى طابور العرض التحية العسكرية، ومن ثم المرور من أمام المنصة الرئيسية، وردد المشاركون في طابور الاستعراض العسكري نشيد شرطة عمان السلطانية (حماة الحق)، ونداء التأييد، واُختتم العرض بمغادرة الطابور ميدان الاستعراض، بعدها قدمت موسيقى شرطة عُمان السلطانية معزوفات موسيقية.

وأزاح سعادة الشيخ محافظ الوسطى راعي المناسبة يرافقه اللواء مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية، الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بالتدشين الرسمـي لمبنى المركز ثم تجولوا والحضور في أقسام المركز الذي يضم قسماً للتحريات والتحقيقات الجنائية وقسم الحوادث ومكاتب إدارية وغرفة للعمليات وقاعات متعددة الأغراض واستمعوا خلالها إلى شرح واف عن المهام التي يؤديها المركز.

من جانبه قال سعادة الشيخ معضد بن محمد اليعقوبي محافظ الوسطى :"لا شك أن هذا الصرح الشرطي الهام سيقدم خدمات جليلة لأبناء ولاية محوت بشكل خاص وأبناء السلطنة والمقيمين على أرضها الطيبة بشكل عام، حيث إن هذا المركز ومبنى الخدمات وما شاهدناه من تجهيزات عالية سيُوفر للمراجعين فرصة إنهاء كل المعاملات بسهولة ويسر".

وبدوره قال سعادة سليم بن علي الحكماني عضو مجلس الشورى ممثل ولاية محوت: "الحمد لله رب العالمين على توفر كافة الخدمات الشرطية في الولاية ويرجع الفضل إلى شرطة عُمان السلطانية التي سعت إلى راحة المواطنين والمقيمين بافتتاح مركز شرطة محوت ومبنى الخدمات.

وشكرت شيخة بنت ناصر الحكمانية شرطة عمان السلطانية على الجهود المبذولة في جميع الجوانب، حيث أصبحت كافة الخدمات الشرطية متوفرة في الولاية واختزلت على المواطنين الجهد والوقت.