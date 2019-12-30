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"إثراء" تواصل الترويج لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

الإثنين 30 ديسمبر 2019 07:02 م بتوقيت مسقط

"إثراء" تواصل الترويج لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

 

مسقط - ديسمبر

عقدت الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء" صباح أمس الإثنين، اجتماع مجلس إدارتها الرابع لهذا العام برئاسة معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبحضور أعضاء المجلس.

وناقش الاجتماع عددًا من المواضيع جاء في مقدمتها متابعة قرارات اجتماع مجلس الإدارة الثالث للعام 2019 والاطلاع على تقرير أداء الهيئة للعام 2019.

وأطلع أعضاء المجلس على خطة عمل الهيئة للعام القادم 2020م. كما أثنى المجلس على ما بذلته الإدارة التنفيذية من جهود في إتمام مشروع منصة استثمر في عمان والتي تم تدشينها في نوفمبر الماضي تحقيقًا لرسالة إثـراء في التعريف بالفرص الاستثمارية داخل السلطنة حيث توفر المنصة عرضًا للمشاريع والفرص الاستثماريّة المتاحة في السلطنة لتواكب  بذلك أفضل الممارسات في مجال الترويج للاستثمار على المستوى الدولي.

  تواصل إثراء جهودها في مجالي الترويج لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بالإضافة لتنمية الصادرات العمانية غير النفطية من خلال خطة عمل العام 2020م، وذلك من خلال التنظيم والمشاركة في عدد من البرامج والأنشطة والمبادرات محلياً وخارجياً إضافة لتنظيم عدد من اللقاءات الثنائية المباشرة في الأسواق المستهدفة ".

 

 

 

 

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