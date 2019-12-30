2019 يشهد إنتاجا عاليا للزيتون بالجبل الأخضر بقيمة 160 ألف ريال

الرؤية– الجبل الأخضر

شهد موسم 2019م إنتاجا عاليا للزيتون بالجبل الأخضر محققا قيمة اقتصادية جيدة للمزارعين، وتميزا في كميات الزيتون التي تم استقبالها واستخلاص زيتها في المعاصر الحكومية والخاصة.

وبلغت كمية الإنتاج من الثمار 60614 كيلوجراما والزيت المستخلص 8028 لترا وقد بلغ العائد الاقتصادي لزيت الزيتون لهذا العام بلغ 160560 ريالا عمانيا بواقع 20 ريالا عمانيا للتر الواحد.

وتشير الإحصائية المتوفرة حاليا إلى أنّ عدد أشجار الزيتون والتي تم حصرها بلغ خمسة عشر ألف شجرة وهناك عدد من أصناف الزيتون يتم تخليلها أي إنتاج زيتون المائدة حيث تمّ عقد عدة حلقات عمل للتعريف بطرق التخليل، وتم خلال هذا الموسم تقييم بعض الأصناف المعروفة والتي تم عصرها بوحدة العصر بالدائرة وهي مراقي وكروتينا وكرونيكا إضافة الى الدان وأربيكينا وبيكوال.

وشرعت وزارة الزراعة والثروة السمكية في جلب شتلات الزيتون من خارج السلطنة ووزعت أجود أنواع الزيتون من الأصناف المنتجة للزيت وحققت زراعته في الجبل الأخضر نجاحا باهرا فانتشرت زراعته الآن إلى حد كبير، وأصبح الأهالي يعولون عليه كرافد اقتصادي في المستقبل القريب كما وفّرت الوزارة آلة العصر المتطورة بدائرة التنمية الزراعية بالجبل الأخضر.

ويحقق قطاع الزراعة بالجبل الأخضر عائدا اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا من إضافة زراعة أشجار الزيتون بهذه النيابة؛ فمن الناحية الاقتصادية فقد أضاف مشروع الزيتون عائدا اقتصاديا إلى السكان بجانب الزراعات الأخرى حيث بلغ متوسط سعر لتر الزيت هذا الموسم (20) عشرين ريالا عمانيا.