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غرفة الوسطى تناقش خططها التدريبية والاقتصادية لعام 2020م

الإثنين 30 ديسمبر 2019 06:59 م بتوقيت مسقط

غرفة الوسطى تناقش خططها التدريبية والاقتصادية لعام 2020م

 

هيماء- محفوظ الشيباني

عقد مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الوسطى، اجتماعا له، وذلك بقاعة الاجتماعات بفرع الغرفة بولاية هيماء.

ترأس الاجتماع د. سالم بن سليّم الجنيبي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الاقتصادية والفروع رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الوسطى، وبحضور عبدالرحيم بن زايد الجنيبي مدير فرع الغرفة بالمحافظة وأعضاء مجلس الإدارة لمناقشة خطة الفرع لعام 2020 واعتمادها حيث تضمنت إقامة ندوات وورش تدريبية ولقاءات اقتصادية مقترحة.

وناقش مجلس الإدارة ملتقى الدقم المجتمع والاقتصاد الخامس، وكذلك مناقشة تفعيل دور اللجان المنبثقة بالمحافظة، واستعراض خطة أعمال لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومناقشة الآليات والمقترحات تعزز من إيرادات الفرع لعام 2020.

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