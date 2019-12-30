"اختلاسات التربية" ومقتل أسرة عمانية وحادث "مواصلات".. الأكثر قراءة على موقع الرؤية في 2019

الرؤية - محمد إسماعيل

ساعات قليلة ويطوي عام 2019 صفحته الأخيرة، بعدما شهد الكثير من الأحداث سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وتميز الموقع الإلكتروني لجريدة "الرؤية" خلال 2019 بتقديم تغطية على مدار الساعة سواء بنشر الأخبار أو بالشرح والتحليل للعديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخل السلطنة ومنطقة الخليج، وحتى الأحداث العالمية ذات التأثير المباشر وغير المباشر على العالم العربي والمنطقة.

وفي السطور التالية نسلط الضوء على الموضوعات الأكثر قراءة وتفاعلا من قبل قراء موقع الرؤية خلال 2019، حيث استقطب الموقع مئات الآلاف من القراء على مدار العام، بمعدلات فاقت التوقعات وأكدت ثقة القارئ في الموقع الإلكتروني لجريدة الرؤية.

البداية كانت مع القضية المعروفة إعلاميا بـ"اختلاسات التربية والتعليم"، والتي كان لـ "الرؤية" السبق في نشر تفاصيل القضية، وقد كشفت التحقيقات في تلك القضية، التي أثارت الجدل في الشارع العماني، عن حوزة المتهمين وعددهم 18 شخصا، ممتلكات بملايين الريالات داخل وخارج السلطنة، وقد اتهمهم الادعاءُ العام بأنّهم قاموا بشرائها بعد استيلائهم على المال العام في وزارة التربية والتعليم، وقد قام المتهمين باختلاس من بند الرواتب ما قيمته 7 ملايين ريال، في صورة تحرير سندات صرف وهمية بدون مؤيدات واعتمادها من التدقيق الداخلي، وإحالة مبالغها إلى وزارة المالية.

وفي القائمة الثانية لأكثر الموضوعات قراءة على موقع "الرؤية"، جاء موضوع "إعلان أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشورى للفترة التاسعة"، وقد تميزت الانتخابات هذه المرة بمتابعة كبيرة من قبل المواطنين، وقد حظيت الانتخابات بمشاركة كبيرة في جميع المحافظات، الأمر الذي تسبب في تأجيل الفرز في العديد من اللجان، وقد شهدت هذه الانتخابات اعتماد التصويت الإلكتروني، ومشاركة وجوه جديدة في المنافسة على حجز مقعد في مجلس الشورى، وقد كانت "الرؤية" في مقدمة المواقع الإخبارية التي نشرت أسماء الفائزين بعضوية الشورى.

وجاء "القبض على المتهم الرئيسي في قضية قتل الأسرة العمانية في ولاية بدية"، في المرتبة الثالثة في الموضوعات الأكثر قراءة على "الرؤية"، وقد نشرت الرؤية تفاصيل الحادث نقلا عن صحيفة (times of india) الهندية، حيث تم إلقاء القبض على المتهم مجيب الله محمد حنيف من منطقة أحمد أباد، والذي قام بقتل 5 أفراد من عائلة عمانية (الزوج وزوجته وثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و9 و6 سنوات)، في ولاية بدية.

وكانت شرطة عمان السلطانية قد قدمت للسلطات الهندية كل التفاصيل حول المجرم، الذي هرب من البلاد بعد تنفيذ جريمته، وساهمت تلك التفاصيل في إلقاء القبض على المجرم، الذي اعترف في التحقيقات بتفاصيل الجريمة، حيث ذهب المجرم مجيب الله وشخص آخر من جنسية آسيوية إلى منزل المجني عليه في ولاية بدية بمحافظة شمال الشرقية، لإصلاح مكيف الهواء، وأثناء عملية إصلاح المكيف، قام المجرم الهندي وبمساعدة الآسيوي بمهاجمة الزوج وزوجته والأطفال بالسكاكين والمطارق.

وفي المرتبة الرابعة جاء موضوع "وفاة وإصابة 20 شخصا في حادث مروري لحافلة مواصلات بدبي"، وقد تم اتهام السائق العماني قائد الحافلة بالتسبب في الحادث، ووجهت له محكمة دبي، الاتهام بالتسبب بالخطأ في وفاة 17 راكباً وإصابة 13 شخصاً بإصابات متفاوتة، وإتلاف مركبة.

وقد قضت المحكمة الابتدائية في دبي بحبس السائق العماني سبع سنوات ودفع دية شرعية لكل ضحية بقيمة 200 ألف درهم، ليصل الإجمالي إلى 3 ملايين و500 ألف درهم، مع سحب رخصة القيادة والإبعاد. وفي أغسطس الماضي قرر قاضي الاستئناف إطلاق سراح سائق حافلة مواصلات بكفالة.

وفي المرتبة الخامسة موضوع "الفيفا يرشح السلطنة والكويت للمشاركة في استضافة مونديال قطر"، وقد تفاعل القراء مع الموضوع بشكل كبير، بعد أن أعلن الفيفا عن دراسة جدوى لبحث مدى إمكانية زيادة عدد فرق البطولة الدولية إلى 48 فريقا بدلا من 32، وبينت دراسة الجدوى أن السلطنة والكويت "أكثر قدرة" على استضافة المباريات مع قطر، علاوة على أن الدولتين ليستا طرفا في الأزمة الخليجية بين قطر من جهة والسعودية والبحرين والإمارات من جهة ثانية.

وفي المرتبة السادسة جاء خبر "100 ريال غرامة الشي في المتنزهات والشواطئ العامة"، وقد تسبب هذا القرار في جدل مجتمعي، بعد أن قررت بلدية مسقط حظر الشي وإيقاد النار في الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، ومعاقبة من يخالف القرار بغرامة إدارية وقدرها 100 ريال عماني. وقد طالب المواطنون المسؤولين بتوفير أماكن بديلة مخصصة للشواء، خاصة على الشواطئ، باعتبار أن الشواء في أيام العطلات من الأمور المفضلة لدى المواطنين.

ومن أكثر الموضوعات المحلية التي حرص القراء على متابعتها المراسيم السلطانية، والإعلان عن الحالات والمنخفضات الجوية وأحوال الطقس، والإعلان الشهري لأسعار الوقود، وخبر وفاة أول عماني تسلق قمة إيفرست، ووفاة الشيخ عبد الرحمن البدري، ووفاة الكاتب نائب بيت مبروك، ومقتل الطالب العماني في لندن، وتزوير صفحة "الرؤية" على السوشيال ميديا، وحادثة وفاة طفل بسبب لعبة تسلق.

وعلى المستوى العربي والدولي، تفاعل قراء "الرؤية" مع أخبار "الأزمة الخليجية"، ومحاكمة المتهمين بقتل جمال خاشقجي، وفوز قطر بكأس آسيا، والهجوم على المسجدين بنيوزيلندا، وقضية التجسس الاماراتية، ومشاركة الإمارات والسعودية في "خليجي 24"، وأسر الطيار الهندي في باكستان، إلى جانب مجموعة كبيرة من الأخبار الحصرية التي انفردت "الرؤية" بنشرها.

وفي السياق، حظيت مقالات الكتاب التي تنشرها الرؤية بمعدلات قراءة مرتفعة للغاية، عكست حرص القارئ العماني على متابعة أقلام الرؤية وما تطرحه من وجهات نظر ورؤى عميقة حول مختلف القضايا.