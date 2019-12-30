بشرى سارة لمليار مصاب بالصداع النصفي

بشرى جديدة لمرضى الصداع النصفي، الباحثين عن علاج جذري للمشكلة، التي تورق نحو مليار شخص حول العالم، حيث وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA على عقار جديد، وصفه موقع "ميديكال إكسبريس" الطبي المتخصص بأنه سيكون بديلا للأدوية الحالية في الأسواق.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن الموقع، قوله إن الدواء الجديد، الذي أطلق عليه اسم Ubrelvy، قد يكون أفضل الخيارات لمن لا يمكنهم تناول أدوية الصداع النصفي الموجودة في الأسواق حاليا، والتي تكون لها بعض التأثيرات الجانبية، حيث يعمل على القضاء على أعراض الصداع النصفي تماما.

ونقل الموقع عن مدير مكتب العلومات العصبية في مركز بحوث وتقييم الأدوية، التابع لإدارة الغذاء والدواء الأميركية بيلي دان، قوله إن الدواء يمثل خيارا مهما لمرضى الصداع النصفي من البالغين، حيث انه الأول في فئته الذي تتم الموافقة عليه لهذه الأعراض، ويكون مناسبا لكثيرين، كما انه خيار جيد أيضا لمن لا يستجيبون للأدوية الأخرى.

وأوضح أن هناك نحو مليار شخص حول العالم يعانون الصداع النصفي، وقد كشفت مؤسسة الصداع النصفي الأميركية، في تقرير لها أن واحدة من كل 5 سيدات تعانيه، بينما يعانيه واحد من كل 16 رجلا.